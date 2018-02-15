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TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİNDEN MEMNUN

Dünya üzerinde 27 ülkeyi kapsayan, 20 bini aşkın kişi ile yapılan araştırmaya göre sağlık sisteminden en memnun olan ülke Türkiye oldu.

TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİNDEN MEMNUN

Dünya üzerinde 27 ülkeyi kapsayan, 20 bini aşkın kişi ile yapılan araştırmaya göre sağlık sisteminden en memnun olan ülke Türkiye oldu.

busabahh
busabahh
15 Şubat 2018 Perşembe 12:14
TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİNDEN MEMNUN

Medya takibinin öncü kurumu Ajans Press, sağlık sistemine ilişkin memnuniyet raporunu ve medya yansımalarını inceledi. Ajans Pressin Türkiye Barometresi Araştırması verilerinin yanı sıra medyaya yansıyan haber başlıklarından elde ettiği bilgilere göre, 27 ülkede 20 bini aşkın kişiyle yapılan araştırmada, sağlık sisteminden en memnun ülke Türkiye olarak belirlendi. Araştırmaya katılan 16 ile 64 yaş arasındaki insanlara en çok endişe ettikleri 3 konu sorulurken, Türkler sadece %3 oranında sağlık sistemi diye yanıt verdi.Dünyaya bakıldığında ise bu oran yüzde 24 olarak belirlendi.

Sağlık sisteminden en memnun ülke sıralamasında, Türkiye’yi, yüzde 6 ile Güney Kore, Meksika ve Arjantin takip ederken, Arjantin’i de yüzde 7 ile Malezya, yüzde 9 ile İtalya takip etti.Buna karşın,sağlık sistemine ilişkin memnuniyetleri sorulan kişilerden en memnun olmayan, yüzde 72 ile Macaristan oldu. Macaristan’ı da yüzde 62 ile Polonya takip ederken, yüzde 46 ile Brezilya izledi.

PRNet’in gerçekleştirdiği medya incelemesine göre, geçtiğimiz yıl yazılı basında 600 bin’in üzerinde sağlık haberinin çıktığı belirlendi. Türkiye, sağlık sisteminden memnun iken sağlık başlığı altında çıkan haberler incelendiğinde, özel hastanelerdeki muayene ücretleri ve özellikle büyük şehirlerdeki devlet hastanelerinde randevu sorunu medyanın en çok konuştuğu haberler içerisinde yer aldı.(Bülten)

Son Güncelleme: 15.02.2018 12:15
Anahtar Kelimeler:
Sağlık Sistemi20 Bini Aşkın KişiDünya
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