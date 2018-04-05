Türkiye Odalar ve Borsalar birliği (TOBB), Vodafone ve Gitti Gidiyor iş birliğinde Dijital Dönüşüm Hareketi başlatılıyor. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin,’’KOBİ’ler ülke ekonomisinin temel yapı taşlarını oluşturuyor. Onların geleceği Türkiye’nin geleceği demek’’ dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye ekonomisinin yüzde 90’dan fazlasını oluşturan KOBİ’lerin hızla dijitalleşen dünyaya ayak uydurmalarını ve rekabet güçlerini artırmalarını sağlamak amacıyla Dijital Dönüşüm Hareketi başlattı. KOBİ’leri geleceğe hazırlamak amacıyla başlatılan proje ile TOBB, dijitalleşme süreçlerini hızlandırmak için KOBİ’lerin ihtiyaçlarına özel çözümleri Vodafone işbirliği ile Türkiye’de ilk kez aynı platformda buluşturmuş oldu. Tanıtım toplantısında konuşan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, ’’Bugün TOBB’un ev sahipliğinde Dijital Dönüşüm Hareketini başlatıyoruz. Dijitalleşmenin rekabetçilik açısından büyük fırsatlar sunduğu günümüzde, bu hareketle iki büyük gücün bir araya gelerek Türkiye’nin yarına hazır KOBİ’lerinin oluşturmasını hedefliyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Pek çok şirketin artık dijitalleşmenin öneminin farkında olduğunu belirten Şahin, KOBİ’lerle yaptıkları sohbetlerde bunu nasıl gerçekleştirecekleriyle ilgili yön ihtiyacı olduğunu gözlemlediklerini kaydederek, dijital skor adı altında başlattıkları endeks ölçümüyle şirketlere bu noktada sektörlerine göre nerede olduklarını, Türkiye’de nerede olduklarını ve daha sonra isterlerse neler yaparak dijitalleşmede yol alabileceklerini gösterdiklerini ifade etti.

’’Bugün KOBİ’lerin rekabet ettiği şirketler, dünyadaki rakipleri’’

Türkiye ekonomisinde KOBİ’lerin önemini tartışılmaz olduğunu vurgulayan Şahin, ’’Bugün KOBİ’lerin rekabet ettiği şirketler aynı sokakta bulundukları ya da aynı ilde bulundukları şirketler değil. Bugün KOBİ’lerin rekabet ettiği şirketler dünyadaki rakipleri. Dolayısıyla bizde Türkiye’nin kurumsal bir vatandaşı olarak Türkiye’deki KOBİ’leri bu rekabetçi ortamda dijitalleşmenin avantajıyla fark oluşturan, rekabette kazanan KOBİ’ler olarak hedefliyoruz. Bugün Türkiye ekonomisinde KOBİ’lerin önemi tartışılmaz. Yüzde 90’ın üzerinde şirket KOBİ. Bunun yanı sıra istihdam açısından baktığınızda yüzde 70’in üzerinde bir istihdam KOBİ’lerden sağlanıyor. Cirosal baktığımızda ise yüzde 60’ın üzerinde bir cironun, KOBİ’ler tarafından sağlandığını görüyoruz. Yani KOBİ’’ler Türkiye’nin can damarı. Bu can damarında oluşturacağımız farklılıkla, Türkiye’yi rekabetçi ve kazanan ülke olarak ileriye taşıyacağımıza inanıyoruz’’ değerlendirmelerinde bulundu.

’ KOBİ’ler ülke ekonomisinin temel yapı taşlarını oluşturuyor. Onların geleceği Türkiye’nin geleceği demek’’

Her bir işletmenin ihtiyacına özel çözümle verimliliğini arttıran çözümlere oluşturacaklarını dile getiren Şahin konuşmaısnı şöyle sürdürdü:

’’Vodafone olarak bu iş birliği kapsamında, öncelikle dijital skor aracılığıyla TOBB’un temsil ettiği tüm ilerlemelerin dijitalleşmedeki durumlarını ortaya koyup, dijital ihtiyaçlarını belirleyeceğiz. Her bir işletmenin ihtiyacına özel çözümle verimliliğini arttıran uçtan uca çözümlere oluşturacağız. Bu proje kapsamında da KOBİ’lerin ihtiyaçlarını dijital skor aracılığıyla belirleyerek teknoloji konusunda uzman, yarına hazır ekibiyle kendilerini ziyarete gidecek ve hangi alanlarda fark oluşturabileceklerini, teknolojiyi hangi alanlarda kullanabilecekleriyle ilgili destek olacağız.

Dijitalleşme her sektörü etkiliyor. KOBİ’ler ülke ekonomisinin temel yapı taşlarını oluşturuyor. Onların geleceği Türkiye’nin geleceği demek. Geleceğin rekabeti için hızla dijitalleşmeleri gerekiyor. Çünkü yeni rekabette büyük olan değil, dijital olan kazanacak.’’

En hızlı büyüyen şirketlerin hepsinin ortak özelliğinin teknolojiyi kullanmak olduğunu belirten Gümrük ve Turizm İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Arif Parmaksız ise, ’’Teknoloji, iş yapma biçimlerini, karar alma süreçlerini hızla değiştiriyor. Daha dün, sadece kendi şehrimizdeki ya da komşu şehirdeki firmalarla rekabet ederdik. Bugün Çin’deki, Hindistan’daki firmaların rekabetiyle karşı karşıyayız. Bugün en hızlı büyüyen şirketlerin hepsinin, bir ortak özelliği var; teknolojiyi kullanmak. Şirketlerde verimliliği artırmanın yolu, artık veri yönetiminden geçiyor. Bunun da üç ayağı var; şirket faaliyetlerinin detaylı verisini tutmak, bu veriyi işlenebilir-yorumlanabilir hale getirmek ve bu bilgileri kullanarak, daha doğru ve hızlı karar almak’’ diye konuştu.

Dijitalleşmenin, şirketlerin yönetim kalitesini artırmak için en doğru reçete olduğunun altını çizen Parmaksız, ’’ Yönetim kalitesini artırmak şirketlerin verimliliğinin artması demektir. İşte bu noktada biz de, özel sektörün çatı kuruluşu olarak elimizi taşın altına koyuyoruz. Teknolojiyi kullanıyoruz. TOBB’un yaptığı, üyelerine sunduğu her hizmeti dijital hale getiriyoruz. Gururla söylüyorum, 81 ilde, 160 ilçedeki 365 Oda ve Borsalarımızda bunu başardık. Artık üyelerimiz, evinden ofisinden hiç çıkmadan, tüm belgeleri cep telefonuyla alabiliyor. Teknolojiyi kullanarak, şirket kurma süresini de, 1 haftadan 1 saate indirdik. Artık girişimcilerimiz, gece karar verip ertesi sabah şirket kurabiliyor. Şimdi hedef online şirket kuruluşu. İnşallah bunu da yapacağız’’ açıklamalarında bulundu.

Dünyanın dijitalleşme yolunda çok hızlı bir adımla ilerlediğini dile getiren Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, dünyadaki büyük firmalara bakıldığında yaşları çok küçük olmasına rağmen yeni kurulan birçok teknoloji firmasının dünyada ilk sıralarda olduğunu kaydederek, ’’Bu şunu gösteriyor; bilgiyi ve teknolojiyi çok iyi kullanmalıyız ki gelecek bize yakın olsun. Bizim ideallerimiz, ülkemizin kalkınması ve ilerlemesi, KOBİ’lerimizin de büyümesi ve ilerlemesi, rekabetçi bir adım atabilmeleri, ancak bilgi ve teknolojiyi iyi kullanmak ve geleceğe iyi bakmakla olur. Eğer biz gelecekle ilgili bir faaliyette bulunacaksak, iletişimi, bilişimi burada belirtilen bu faaliyeti daha fazla kullanmamız gerekir’’ ifadelerini kullandı.

’Dünya dönüşüyor, Türkiye dönüşüyor bakışıyla bu projenin KOBİ’lere dokunuş, ekonomiye dokunuş, ülkenin iyiliğine dokunuş olduğunu iyice görüyoruz’ diyen Çelik, konuşmasına şöyle devam etti:

’’Paranın bile dijitalleştiği bir alemdeyiz. Alışverişlerimizde doğrudan parayı somut olarak alıp vermemiz azaldı. Talimatlar elektronik. Her şey farklılaştı. Bunların içerisine kendimizi iyi yerleştirmemiz lazım. Bu yüzden biz bakanlık olarak, bilim teknoloji genel müdürlüğümüz bünyesinde yürüttüğümüz Ar-Ge merkezlerimiz, teknoloji geliştirme bölgelerimiz içerisindeki firmalarımızda çok üst sevide desteklerle bilginin ve teknolojinin hayatımıza daha fazla dokunmasını ve daha fazla üretimin ülkeyi daha fazla üretmesini istiyoruz. Bütün bunlar yapılırken bakanlık bütün paydaşlarımızla, KOBİ’lerimizle, bu konuda çalışan merkezlerimizin her birisine daha fazla nasıl katkı veririz diye gerek yasal alamda gerekse uygulama anlamında iyileştirmeler yaptık. Üretim reform paketi dediğimiz bir kanun içerisinde KOBİ’lerimizin daha kolay faydalanabileceği, daha iyi üretim şartlarına kavuşabileceği yeni ortamlar oluşturduk. Bütün bunlar geleceğimize şekil veren yeni adımlar.’’

Türkiye’nin büyüyüp geliştiğini ve bu gelişme ve büyümede ana aktörlerin KOBİ’ler olduğunu vurgulayan Çelik, KOBİ’lere daha fazla destek çıkan herkesin kendileri için değerli olduğunu belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından Dijital Dönüşüm Paneli başladı.