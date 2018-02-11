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Türkiye-Fransa arasındaki siyasi istişareler Ankara’da yapılacak

Türkiye ile Fransa arasındaki siyasi istişareler, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın ile Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Büyükelçi Maurice Gourdault-Montagne başkanlığında Ankara’da yapılacak.

Türkiye-Fransa arasındaki siyasi istişareler Ankara’da yapılacak

Türkiye ile Fransa arasındaki siyasi istişareler, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın ile Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Büyükelçi Maurice Gourdault-Montagne başkanlığında Ankara’da yapılacak.

11 Şubat 2018 Pazar 13:56
Türkiye-Fransa arasındaki siyasi istişareler Ankara’da yapılacak

Türkiye ile Fransa arasındaki siyasi istişareler, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın ile Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Büyükelçi Maurice Gourdault-Montagne başkanlığında Ankara’da yapılacak.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Fransa arasındaki siyasi istişarelerin, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Yalçın ile Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Büyükelçi Maurice başkanlığındaki heyetler arasında 12 Şubat 2018 tarihinde Ankara’da düzenleneceğini bildirdi. Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, istişarelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, Suriye, terörizmle mücadele alanında iş birliği gibi iki ülkenin ortak gündeminde yer alan bölgesel ve uluslararası konuların ele alınmasının öngörüldüğü belirtildi.
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