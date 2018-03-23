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TÜRKİYE EN MUTSUZ ÜLKELER İÇİNDE

Medya kuruluşlarının yapmış olduğu incelemelere göre, Türkiye bir önceki yıla oranla 5 basamak gerileyerek mutluluk endeksinde 74. sırada yer aldı ve en mutsuz ülkeler arasındaki yerini aldı.

TÜRKİYE EN MUTSUZ ÜLKELER İÇİNDE

Medya kuruluşlarının yapmış olduğu incelemelere göre, Türkiye bir önceki yıla oranla 5 basamak gerileyerek mutluluk endeksinde 74. sırada yer aldı ve en mutsuz ülkeler arasındaki yerini aldı.

busabahh
busabahh
23 Mart 2018 Cuma 10:46
TÜRKİYE EN MUTSUZ ÜLKELER İÇİNDE

156 ülke baz alınarak hazırlanan rapora göre, dünyanın en mutlu ülkesi Finlandiya olurken, Türkiye bir mutluluk endeksinde 74. sırada yer aldı.

156 ülke baz alınarak derlenen bilgilere göre, dünyanın en mutlu ülkesi Finlandiya oldu. Türkiye ise bu listenin 74. sırasında yer alırken, bir önceki yıla oranla 5 basamak gerileme kaydetti. Mutluluk seviyesini belirlemek için kişi başına düşen gayri safi yurt içi hâsıla, sosyal destek, sağlıklı ömür beklentisi, yaşam tercihlerini yapabilme özgürlüğü, cömertlik ve yolsuzluk algısı gibi ölçütler baz alındı.

TÜRKİYE’DE GEÇİM SIKINTISI MUTSUZ OLMA NEDENİ

Konuyla alakalı 2 bin 763 haber çıkışı tespit edildi. Medyaya yansıyan haber başlıklarına göre, Türkiye’de yaşayan insanların mutsuz olma nedenlerinin başında;geçim derdi, yaşam standardı, işsizlik, kadına yönelik şiddet ve son zamanlarda tırmanışa geçen cinsel taciz haberleri yer aldı.

Finlandiya’nın ilk sırada yer aldığı listenin ilk beşinde yer alan diğer ülkeler ise; Norveç, İzlanda, Danimarka, İsviçre olarak belirlendi. Böylelikle dünyanın en mutlu insanlarının Kuzey Avrupa ülkelerinde yaşadığı bilgisine ulaşıldı. Buna karşın dünyanın en mutsuz ülkesi Burundi oldu. Burundi’yi, Orta Afrika Cumhuriyeti, Güney Sudan, Tanzanya, Yemen Ruanda, Suriye, Liberya, Haiti ve Malavi gibi ülkeler izledi.

Araştırmanın 74. sırasında yer alan Türkiye’nin önünde ve arkasında bulunan ülkelerin Belarus ve Pakistan olduğu görüldü.156 ülke içinde yaşayan yabancılarında mutluluk endeksine bakılırken, Finlandiya yine zirveyi kimseye kaptırmadı. Bu sıralamanın sonunda yer alan ülke ise Suriye olarak belirlendi. Türkiye de bu listenin 53. sırasında kendine yer edindi. busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Mutsuz ülke
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