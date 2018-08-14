“Türkiye bu gibi krizlerle çok karşılaştı”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, yeni görevinde başarılar diledi. Gündeme ilişkin bir mesaj vererek, ABD ile yaşanan ekonomik krize değinen Özcan, “Türkiye bu gibi krizler ile çok karşılaştı. Bundan sonra da karşılaşmaya devam edecek. Bu coğrafya zor bir coğrafya” dedi.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, “Bildiğiniz gibi odalar ve borsalar birliği Türkiye’deki orta ölçekli ekonomik anlamda bütün şehirlerdeki ekonominin en önemli dinamiklerinden bir tanesi. Biz de MTB olarak 5 bin metre kare akreditasyonu yapılmış bir binada şuanda yaklaşık 750 tane üyemize hizmet veriyoruz. 7 tane hizmet grubumuz var. Bu meslek gruplarından en önemlisi bildiğiniz gibi Malatya’nın en önemli ekonomik gelirlerinden olan birisi kayısı bunun haricinde de kayısının gerisinde canlı hayvan ve kırmızı et ile ilgili önemli faaliyetlerde bulunuyoruz” şeklinde konuştu.

KAYISIDA SON DURUM

Kayısıdaki son durum hakkında bilgi veren Özcan, “Hasat dönemimiz bitti. En son rakımı 1500 olan bölgelerde dalda kayısı 2 3 gün önce sonuçlandı. Bununla beraber ürünler depolara çekildikten sonra satışlar başladı. Şu anda satışlarımız iyi noktada çiftçi geçen yıl üretim maliyetlerin biraz daha gerisinde bir satış ile karşı karşıya kaldı çünkü geçen yıl rekoltemiz çok yüksekti. Şu anda ürünlerimizin fiyatları 10 lira bandının üstünde. Yani üründe kalite artınca fiyatlar da artıyor. İhracatımız normal tahmin ettiğimiz rakamların bandında devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye’ye yönelik ekonomik baskılar yapıldığını aktaran Özcan, “Biliyorsunuz son haftalarda Türkiye ekonomi ile ilgili bir manipülasyon ile karşı karşıya şuanda. Bu nedenle biz iş dünyası olarak her zaman hükümetimizin de, devletimizin de, siyasi iradenin de yanındayız. Türkiye bu gibi krizler ile çok karşılaştı. Bundan sonra da karşılaşmaya devam edecek. Bu coğrafya zor bir coğrafya. Bu krizi de inşallah önümüzdeki günlerde Türkiye ekonomik olarak normalleşince atlatacağız. Kayısı ihracatçılarının tamamı da bu krizde ülkemizin en az yara ve hasar ile çıkacağı şekilde pozisyon alıyor. İnşallah en kısa zamanda devletimiz de mevcut siyasi irade ve hükümetimiz de bu krizi atlatacak Türkiye ekonomik olarak da normalleşeceği döneme girecektir” sözlerini kaydetti.

KAYISI NOKTASINDA GÜZEL ÇALIŞMALAR VAR

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, “Malatya’mızın dinamik yapısı ve özellikle gelir kaynağı olan esnafımızın çiftçimizin yerel deki insanlarımızın geçim kaynağı olan bir kayısı ve diğer alternatif ürünlerin aynı zamanda yapıldığı ve gerçekten etkin olduğu zamanda insanların ciddi bir anlamda fayda gördüğü bir kurum. Etkin olmadığı zamanda ise zarar görmüş olacağımız bir kurumumuz. Biz Yeşilyurt Belediyesi olarak istişarelere, Sivil Toplum Kuruluşlarına ve özellikle devlet destekli bir takım projeleri beraber yapmak için çok ciddi gayretimiz var. Bu anlamda özellikle Malatya’nın besleyici can damarı olan kayısı noktasında çok güzel çalışmalarımız var. Çok faydalı projelerimiz var. Tabi amaç Malatya’yı hep birlikte kalkındırmak geliştirmek özellikle biraz daha geri kalmışlığın ötesinden alıp da yüksek olan çıtalara ulaştırıp şehrimizin bir kademe daha ileriye götürmek bunu da hep birlikte yapabilecek güçteyiz. Yapabilecek potansiyeldeyiz. Biz belediye olarak günün yarısından çoğunu dışarıda esnaflarımızla yine sivil toplum kuruluşlarımız ile borsamız ve sanayi odamız ile diğer kurumlarımız ile istişare halinde geçiriyoruz. Bunun da çok faydasını gördük çünkü bir kişide bir bilgi vardır çok kişide çok bilgi vardır mantığı ile hareket ederek her yerde ilgili bilgi sahibi olarak ona göre kararlarımızı alıyoruz. Bu istişarelerden ise çok güzel faydalar gördük. Biz borsamız ile beraber Yeşilyurt zaten mutlu Malatya’mızı da mutlu hale getireceğiz” diye konuştu. busabahmalatya.com