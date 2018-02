“Türkiye Benim de Vatanım Belgeseli”nin galası yapıldı

Azerbaycanlı sanatçı, işadamı ve bazı vatandaşların o geceye dair izlenimlerini içeren, Türkiye’de yaşayan Azerbaycanlıların 15 Temmuz’da yaşadıkları çarpıcı olayları da tanıkların gözünden aktaran belgeselin tanıtımı Malatya Uluslararası Film Festivali Başkanı ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın evsahipliğinde 10 Şubat 2018 Cumartesi akşamı Malatya’da gerçekleşti.

Çekimleri Bakü, İstanbul, Ankara, Sakarya ve Malatya'da gerçekleştirilen belgeselin gala gösterimine Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar, AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı ile belgeselde yer alan 15 Temmuz Darbe Girişimi gazilerinden Malik Shabanov’un yanı sıra Azerbaycan ve Türkiye'den de çok sayıda davetli katıldı.

Gümrük ve Ticaret Bakanı BülentTüfenkci, Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Numan Kurtuluş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık’ın gönderdikleri telgraflarının okunmasının ardından galanın açılış konuşmasını Malatya Uluslararası Film Festivali Direktörü Suat Köçer yaptı. Köçer bu yıl yapımı üstlenilen belgeselde, 15 Temmuz darbe girişiminin Türkiye dışından nasıl göründüğü sorusuna Azerbaycan örneği üzerinden cevap aradıklarını söyledi.

TÜRKİYE DÜŞERSE BİZ DE DÜŞERİZ

15 Temmuz darbe girişimi sonrası Azerbaycan’da Elçin Musaoğlu ile yaptıkları görüşme sonucundan Musaoğlu’nun, ‘Türkiye düşerse biz de düşeriz’ ifadesinden çok etkilendiğini aktaran Köçer, daha sonra Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin festival kapsamında yapımını üstlendiğini dile getirdi.

Köçer’den sonra söz alan filmin yönetmeni Musaoğlu, “15 Temmuz'a benzer bir olayı Azeriler de 1990 yılında yaşadı. Rus orduları, tanklar Bakü'nün sokaklarını işgal etti. O gece biz 170'den fazla şehit verdik. Yani çok benzer bir hadise. 15 Temmuz'da da ben o geceyi hatırladım, aynı hisleri yaşadım. Türkiye bizden uzak olsa da vatanımızdır. Türkiye’nin o günkü acısını yüreğimizde hissettik” diye konuştu.

Malatya Uluslararası Film Festivali Başkanı ve Başkan Çakır, Türkiye ve Azerbaycan'ın çok derin bağlarla birbirine bağlı iki ülke olduklarını belirterek, 15 Temmuz darbe girişimini konu alan “Türkiye Benim de Vatanım” isimli belgeselin yapımını üstlenmekten duydukları mutluluğu dile getirdi. Çakır, belgeseli izledikten sonra yaptığı konuşmada, “Azerbaycan'da o kardeşlerimizin ilk geceden itibaren canları pahasına sokağa çıkmaları büyük bir anlam ifade ediyor. Dolayısıyla bizler bir ve beraberiz. Allah kardeşlikler arasında nifak tohumları ekmek isteyenlere fırsat vermesin” dedi.

HER AN UYANIK OLMAK, GÜÇLÜ OLMAK ZORUNDAYIZ

Çakır, 15 Temmuz'un çok büyük bir ihanet girişimi olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

“Bu ülkeyi parçalamak ve iç savaş çıkarmak üzere, bu devletin her kademesine sinmiş ve bu ülkenin her bilgisini, belgesini dışarıya sızdıran büyük bir emperyalist yapıyla karşı karşıya kaldık. Bu yapı ülkemize kurulan büyük bir tuzaktır. 15 Temmuz'dan büyük bir ders çıkartırsak, hesabını sorarsak bu hadiseyi bir daha yaşamayız ama bu olayı çabuk unutursak, yeterli ders çıkaramazsak bu tür olaylar tarihte olduğu gibi, tekerrür edecektir. Dolayısıyla her an uyanık olmak, güçlü durmak zorundayız.”

Türkiye -Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar da yaptığı konuşmada, ilk defa bir darbe girişiminde halkın bir liderin çağrısıyla sokaklara indiğini vurgulayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlılığına ve halkın cesaretine dikkat çekti. Ünüvar, belgeselin iki ülke arasındaki güçlü bağları pekiştireceğini ifade ederek emeği geçenleri kutladı.(Bülten)busabahmalatya.com