Milletvekili Çakır, Malatya'daki temasları kapsamında Doğanşehir İlçesi ile ilçeye bağlı mahalleleri ziyaret etti. Çakır, ziyaretleri kapsamında Altıntop, Savaklı, Sürgü, Kurucuova ve Erkenek'i ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Çakır, ziyarette yaptığı konuşmada, 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a büyük destek veren vatandaşlara teşekkür etti. Türkiye'nin 24 Haziran seçimleri sonrası gücüne güç kattığını dile getiren Çakır, "24 Haziran'da bize vermiş olduğunuz destekten dolayı çok teşekkür ediyoruz. AK Parti, milletin içerisinden çıkmış bir parti. Her kesimi kucaklayan AK Parti, ülkenin her noktasında var olan bir parti. Dolayısıyla her zaman sizlerle birlikte, sahada olacağız" dedi.

Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini kaydeden Çakır, "Türkiye şuanda ekonomik bir saldırıya maruz kalıyor. Ama Türkiye, artık güçlü bir ülke. Güçlü bir ekonomimiz var. Ekonomik dengeler açısından baktığımız zaman çok daha iyi durumdayız. Doların üzerinde spekülatif hareketler var. Bunların hepsinin üstesinden geleceğiz" ifadelerini kullandı. (Bülten) busabahmalatya.com