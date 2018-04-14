Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Bilecik’te başladı

Türkiye’nin en yetenekli çocuklarının katıldığı Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası, 44 ilden 6 oyun branşı, 7 kategoride 7-14 yaş arasında 245 öğrencinin katılımıyla Bilecik’te gerçekleştirildi.

Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen turnuvanın açılışına; Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyon Başkanı Şaban Kurt, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Bilal Tırnakçı, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Güsamettin Erdoğan, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

"2023-2071 vizyonunu taşıyacak, geleceğin aydınlık Türkiye’sini planlayacaklar"

Saygı Duruşu’nda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan turnuvada da açılış konuşması yapan Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Güsamettin Erdoğan, Akıl ve Zeka Oyunları’nın Bilecik’te yapılması Türk’ün aklının ve zekanın bir anlamda göstergesi olacağını ifade ederek, “44 ilden öğretmen ve öğrencilerimizin katıldığı bir programın icrası gerçekten hem şehrimiz adına hem bizim mana dünyamız adına çok önemli. Tabi benden önce bu işi yapan arkadaşıma özellikle teşekkür ediyorum. Ben henüz göreve başlayalı 2 hafta oldu. Biz bu mirası kendisinden teslim aldık. Emeklerini mevlam zayie etmez inşallah. Şuan burada 44 ilden 6 oyun branşında 7 kategoride 7-14 yaş arasında 245 adet öğrencimiz mevcut. Muhtemelen fazlası var, eksiği yok. Bu öğrencilerimize yol gösteren, danışmanlık yapan 87 öğretmen diye rakam bana verildi ama daha fazlasının da burada mevcut olduğunu ben biliyorum. Programımız 3 gün sürecek. Bu 3 gün zarfında biz bu öğrencilerimizle birlikte sadece akıl ve zeka oyunları icra etmeyeceğiz, aynı zamanda da Bilecik’imizin tarihi, turistik yerlerini bu çocuklarımız gezecekler. Bizlerde eğitim camiası olarak başta dedemiz Ertuğrulgazi Han olmak üzere hocalarımızdan Dursun Fakıh ve şeyhimiz Edebalı olmak üzere bu memleketi bize yurt edinen tüm ecdadımızı, şehitlerimizi, gazilerimizi, yaşayanları minnetle ölenlerini rahmetle yad ediyoruz. Mekanları cennet olsun. Şefaatlerinde mevlam bizleri layık eylesin. Zira yükümüz ağır. Hele ki bugünlerde adeta Kurtuluş Savaşı’nın, 15 Temmuz sonrası ve bugünde devam ettiği günlerde birlik, beraberlik, dirliğe gerçekten çok ihtiyacımız var. Biz eğitim camiası olarak gövdemizi bu işin altına koyduk. Şuan huzurunda bulunduğumuz bu yavrularımız geleceğin aydınlık Türkiye’sinin mimarları olacaklar. 2023-2071 vizyonunu taşıyacak 21’inci yüzyılların sonlarına kadar da bizleri temsil edecekler ve geleceğin aydınlık Türkiye’sini planlayacaklar. Tabi bu bağlamda bizlerin sözleri çok ama konuşmaktansa icraatı biz tercih ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Bilecik tarihi değişime şahitlik eden ilk başkent"

Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyon Başkanı Şaban Kurt ise, Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası neden Bilecik’te yaptıklarını anlatarak, “Bilecik kuruluşun şehri. Bilecik şahlanışın şehri. Bilecik tarihi değişime şahitlik eden ilk başkent. Ertuğrulgazi’nin, Şeyh Edebali’nin şehri Bilecik ve bugün Bilecik Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları yarışmasının finaline ev sahipliği yapıyor. Federasyonumuzun başlayışlarından biri Türkiye’de turnuvaları icra etmek. Bir diğeri ise, eğitim ve sertifika programları düzenleyerek 2012 yılında seçmeli ders arasına giren akıl ve zeka oyunları dersine yönelik eğiticilere ders vermek ve onları eğitmek. Eğitim önemli malumunuz. Kısa sürede yüz binlerce öğrenci bu seçmeli dersi seçiyor. Bugün bu salonda da görüyoruz ki sayın İlçe Milli Eğitim Müdürümüz beyan ettiler, 44 ayrı şehrimizden buraya teşrif eden yarışmacılarımız var. İnşallah bu katlanarak devam edecek. Bir diğeri federasyonumuzun görevlerinden ulusal bazın dışında uluslararası sporcular yetiştirmek. İnşallah önümüzdeki süreçte bu salondakiler dışında tüm Türkiye’de şahit olunacak bir programla devam edeceğiz. Bir diğeri özellikle bunu çok önemsiyoruz. Akıl ve Zeka Oyunları Tasarım Yarışmaları açacağız. Buna ihtiyacımız var” ifadelerine yer verdi.

“Birlik beraberlik oldukça aşılamayacak hiçbir şeyin olmadığını düşünüyorum”

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı ise, birlik ve beraberlik oldukça aşılamayacak hiçbir şeyin olmadığını belirterek, “Bilecik birlik beraberlik ve kardeşlik bayrağının dikildiği bir şehir. Gerçekten atalarımız buradan 400 çadırla gelmiş oldukları bu güzide topraklardan almış oldukları ilhamla, enerjiyle, sinerjiyle buradan hızla çıkılmış ve dünyanın dört bir yanına yüzyıllarca hak ve adalet dağıtılmış. Milletimizin bileğinin gücünü bilmeyen yok ve bu bilek gücü akıl ve zekayla birleştiğinde dünya tarih sahnesine baktığımızda neleri gerçekleştirdiğimizi atalarımızın nelere muktedir olduğunu cenabı hakkın izniyle hep birlikte tarih kitaplarında okuyoruz. İşte sayın başkanımızın dediği gibi Bilecik dirilişin şehri. Dönem sayın milli eğitim müdürümün ifade ettiği gibi gerçekten hassas bir süreçten geçiyoruz. Dönem birlik, beraberlik diriliş ve şahlanış dönemi ve bu döneminde kesinlikle en temel öğesi bilekten daha çok akıl ve zekaya ihtiyacımız var. Stratejiye ihtiyacımız var. İnşallah milletimizin bu içindeki heyecanı aklımızla, zekamızla birleştirerek lider ülke Türkiye’yi hep birlikte oluşturacağız. Bilecik Belediye Başkanlığı olarak bu turnuvalar başlamadan önce yaklaşık 5 yıl öncesinde milli eğitim müdürlüğümüzle iş birliği içerisinde çok özel bir proje yaptık. ’Akıllıyım Çünkü Teknoloji Bağımlısı Değilim’ projesiyle akıl ve zeka oyunları noktasında çocuklarımızı milli eğitim müdürlüğümüzle iş birliği içerisinde eğitmeye ve onları farklı noktalarda teknoloji bağımlılığından kurtarma noktasında bir çabaya giriştik. Bunun Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonumuz ve tabi ki Milli Eğitim Bakanlığımızın iş birliğiyle böyle çocuklarımızı Türkiye genelinde inşallah ileriye doğru dünya ölçeğinde de bir yarışma halini alması bizleri de son derece mutlu etti. Birlik beraberlik oldukça aşılamayacak hiçbir şeyin olmadığını düşünüyorum. Bu turnuvalarda sevgili misafir öğrencilerimiz burada aslında misafir de değilsiniz. Buralar atalarımızın toprakları. Biz buraların hizmetkarı ve bekçisiyiz. Bu topraklarda ben Türk’üm, ben Müslüman’ım diyen herkesin miras hakkı var, herkes bu toprakların ev sahibidir. Bu turnuvaların kaybedeni yok. Bu turnuvaların galibi hepinizsiniz. Buna gönül verdiğiniz için buraya kadar annelerinizden, babalarınızdan ayrılarak böyle bir tatil gününüzü ayırarak buraya teşrif ettiğiniz için bu turnuvayı hepinizin şampiyonu olarak ilan ediyoruz. İnşallah güzel tanışacaksınız, kucaklaşacaksınız, dostluklar elde edeceksiniz onun da merkezi Bilecik olacak. Bu mutluluğu da bizlere yaşatıyorsunuz” dedi.

“Dünya enteresan bir yere doğru gidiyor”

Son olarak kürsüye gelen Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, dünyanın enteresan bir yere doğru gittiğini ifade ederek, “Tabi Bilecik konusuna da biraz değinmek lazım. Federasyon başkanımız ve belediye başkanımız özellikle vurguladılar. Şeyh Edebali Hazretleri bu Osmanlı İmparatorluğu’nun yedi cihana hükmeden, cihan devletinin manevi liderlerinden bir tanesi olan Şeyh Edebali Hazretleri. Yine yaptığı nasihatlerden birinde diyor ki; ’Geçmişini bilmeyenin geleceği olmaz, herkes geçmişini Bilecik’. Herkes geçmişini bilecek. Onu bilmek için de Bilecik’i bilecek. Bilecik Türkiye’dir, Bilecik Anadolu’dur. Tıpkı Malazgirt’in Anadolu olduğu gibi, tıpkı Çanakkale’nin Anadolu olduğu gibi Türkiye olduğu gibi. Bilecik’te olması da büyük bir şans. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığımıza ve Akıl Oyunları Federasyonumuza Bilecik’i seçtikleri için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Tabi dünya enteresan bir yere doğru gidiyor. Sevgili öğrencilerimize bu konuda birkaç cümle etmek istiyorum. Bakın eğitim modelleri aslında insanlığın nasıl ürettikleriyle alakalı çok yakın modeller. Mesela tarım toplumlarında insanları farklı eğitirsiniz. 1000’li yıllardan itibaren insanlar çiftlik yaşamları kurmaya başladığında, toprağı ekmeye başladığında onlara ilişkin eğitim modelleri ile çok farklıydı. Böyle herkesin okullara gittiği, genel eğitim aldığı, standardize edilmiş eğitim aldığı bir sistem yoktu. İnsanlar çok özel öğretmenlere gönderilir, dil edebiyat eğitim alır, resim sanat eğitimi alır belki mühendislik eğitimi alırlardı. Ama 1150 yıllardan itibaren mühendislik bilimlerindeki gelişmeyle ve sanayileşmeyle birlikte özellikle de 1900’lu yılların başından itibaren insanlara üretim bandında standart bir işi, standart bir şekilde yapacak ve en az hatayla yapacak bir eğitim modeli tasarlandı. Kitlesel bir üretim vardı, kitlesel bir eğitim yapılması gerekiyordu. İnsanlar ne olacaktı orada sembolik bir anlatımla bir otomobil üretim bandında arabanın sağ arka teker balatasını sıkacak bir adam lazımdı. Onun için de standart eğitim verdiler insanlara. Ama dünyanın üretim modeli artık yaratıcılığın ön plana çıktığı, yeniliğin ön plana çıktığı eksik üretim sistemlerinin geliştiği, robotik genetik vs. gibi alanlarda NANO Teknoloji gibi alanlarda büyük gelişmelerin kaydedildiği düşünen makinelerin yapıldığı akıllı makineler üretimin bizzat içine girdiği bir yere doğru gidiyoruz. Burada yaratıcılığı teşvik etmemiz yaratıcı insanlarla bu üretim sürecinin içinde olmamız robotları yapan insanları yetiştirmemiz, yazılımları yazan insanları yetiştirmemiz gerekiyor. Buda standart bir eğitim modelinden çıkmıyor” dedi.

“Bütün oyunlar tek bir oyunu kazanmak için oynanır”

Vali Büyükakın, konuşmasının devamında bütün oyunların tek bir oyunu kazanmak için oynandığını belirterek, “Akıl Oyunları Federasyonunun düzenlemiş olduğu bu müsabakalar aslında çocuklarımıza özellikle yaratıcı düşünceyi öğretmeyi açısından son derece faydalı. Ama takım oyunları liderlik, yenilgiyi kabul edebilme vs. gibi hususlar açısından da az önce sayın genel müdürümüzün bahsettiği önemli hususlar bunlar. Onların da hepsini içine alan bir yaklaşım içinde. Ama ben son olarak şunu söylemek istiyorum. Gençlerin özellikle de bunu unutmamasını istiyorum. Bütün oyunlar tek bir oyunu kazanmak için oynanır. Tekrar ediyorum, bütün oyunlar tek bir oyunu kazanmak için oynanır. O oyun ise, bu dünyadaki hayatınızı iyi insan olarak tamamlama oyunudur. Çünkü bu dünya bir oyun yeridir. Er yada geç son bulacaktır. Bu dünyadaki yolculuk iyi insan olarak bitmedikten sonra diğer insanların göz yaşına, kanının akmasına sebep olduktan sonra bu yolculuğun, oynanan bu oyunların hangisini kazanırsanız kazanın kazandığınız o başarıların hiç bir kıymeti olmayacak. Kazanılması gereken gerçek oyunu hakkıyla kazanan insanlar olmanız ve ülkemizi gelecekte hak ettiği yere taşımanız dileğiyle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum” dedi.

Konuşmaların ardından 6 oyun branşında karşı karşıya gelen öğrenciler turnuvanın ilk gününde kendilerine ayrılan salona geçerek yarışmaya başladılar.