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Türkiye 24 Haziran’da Sandığa Gidiyor

“Türkiye erken seçime gidecek mi?” sorusunun cevabı merakla beklenirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada, Türkiye’nin 24 Haziran 2018’de seçime gideceğini bildirdi.

Türkiye 24 Haziran’da Sandığa Gidiyor

“Türkiye erken seçime gidecek mi?” sorusunun cevabı merakla beklenirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada, Türkiye’nin 24 Haziran 2018’de seçime gideceğini bildirdi.

19 Nisan 2018 Perşembe 10:27
Türkiye 24 Haziran’da Sandığa Gidiyor

MHP Lideri Devlet Bahçeli geçtiğimiz gün erken seçim sinyali vermişti. Kulislerde farklı söylentiler devam ederken, herkesin merak ettiği konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklığa kavuşturdu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim çağrısı yapan MHP Lideri Bahçeli'yi dün Beştepe'de kabul etti ve görüşmeyaklaşık 30 dakika sürdü. Daha sonra açıklama yapan Erdoğan, Türkiye’nin erken seçime gideceğini, seçimin de 24 Haziran’da olacağını ifade etti. 

ANKARA'DA KRİTİK GÜN

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin önceki gün yaptığı erken seçim çıkışıyla birlikte kulisler hareketlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı dün saat 13.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yarım saat süren bir görüşme yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 15.53'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kameraların karşısına geçti.

“SEÇİMLER 24 HAZİRAN 2018 TARİHİNDE”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sonuçta ülkemizin karşı karşıya bulunduğu fotoğraftan hareketle bu erken seçim teklifine olumlu yaklaşmamız gerektiği konusunda arkadaşlarımızla görüş birliğine vardık. Bir kez daha tekrarlayacak olursak Türkiye'nin önündeki iç ve dış gündemin yoğunluğu, erken seçim kararının açıklanmasıyla ortaya çıkacak belirsizliğin bir an önce ortadan kaldırılmasını zorunlu kılıyor. Suriye'deki gelişmelerin hızlandığı, makroekonomik dengelerden büyük yatırımlara kadar her konuda çok önemli kararlar vermemiz gereken bir dönemde seçim konusunu ülkemizin gündeminden bir an önce çıkarmamız şarttır. Bunun için önümüzdeki seçimlere ittifak içinde girme konusunda mutabık bulunduğumuz Sayın Bahçeli ile de yaptığımız istişareler neticesinde seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik” diye konuştu.

TÜRKAN YILDIZ - Busabah Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Erken Seçim
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