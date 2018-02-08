 Türk Yıldızları Lisanslı Ürünleri Kayseri’de 

Türk Yıldızları ürünlerinin Satış Sorumlusu Ramazan Baş, amaçlarının Türk Yıldızlarını halka tanıtmak olduğunu ve burada yapılacak satış ile beraber şehit ve gazi çocuklarına katkı sağlayan Kartal Vakfına destek olmak istediklerini söyledi.

Ramazan Baş, ”Buraya Malatya’dan geldik. Bunun dışında bir yurt programımız var. İlk durağımız olan Bartın’dan başladık. Birçok ilde Türk Yıldızlarını tanıttık ve şimdi ki durağımız olan Kayseri’ye geldik. Bizim burada amacımız burada Türk Yıldızlarını tanıtmaktır. Türk Yıldızlarını tanıtırken de onların lisanslı ürünlerini halk ile buluşturmaktır. Burada alacağınız ürünlerle beraber şehit ve gazi olan ailelerine katkı sağlayan Kartal Vakfına destek olmuş oluyorsunuz. Ürün fiyatları 5 TL’den başlıyor, 150 TL’ye kadar çıkmaktadır. Aksesuar, giyim, mont, polar gibi çeşitli ürünlerimizi alıcıyla buluşturmak istiyoruz" diye konuştu.



Sosyal medya da duyulmasının kendilerini mutlu ettiğini ve destek olmak için herkesi beklediklerini dile getiren Baş, insanların burada olduklarını bilmesinin onlar için çok güzel bir duygu olduğunu vurguladı.

Satış Sorumlusu Baş, ilgiden memnun olduklarını ve 12 Şubat'a kadar satışlarını yapmaya devam edeceklerini bildirdi.busabahmalatya.com

