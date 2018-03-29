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Türk ve Suriyeli vatandaşlardan Zeytin Dalı Harekatına destekler sürüyor

Kilis’te Türk ve Suriyeli vatandaşlar, Afrin’den sonra Tel Rıfat’ta da sürdürülen Zeytin Dalı Harekatına tam destek verdi.Afrin’in Türk askerleri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından teröristlerden arındırılarak yerli halka teslim...

Türk ve Suriyeli vatandaşlardan Zeytin Dalı Harekatına destekler sürüyor

Kilis’te Türk ve Suriyeli vatandaşlar, Afrin’den sonra Tel Rıfat’ta da sürdürülen Zeytin Dalı Harekatına tam destek verdi.Afrin’in Türk askerleri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından teröristlerden arındırılarak yerli halka teslim...

29 Mart 2018 Perşembe 14:55
Türk ve Suriyeli vatandaşlardan Zeytin Dalı Harekatına destekler sürüyor

Kilis’te Türk ve Suriyeli vatandaşlar, Afrin’den sonra Tel Rıfat’ta da sürdürülen Zeytin Dalı Harekatına tam destek verdi.

Afrin’in Türk askerleri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından teröristlerden arındırılarak yerli halka teslim edilmesi Kilis’te vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. Harekatın 58’inci gününde memleketine kavuşmanın sevincini yaşayan halk diğer bölgelerin de bir an önce teröristlerden arındırılmasını istiyor.

Kilis’te yaşamlarını sürdüren Suriyeli sığınmacılar, Tel Rıfat’tın da bir an önce teröristlerden arındırılmasını isteyerek, mücadele veren Türk ve Suriyeli askerlere dua ederek tam destek verdi.
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