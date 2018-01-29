Galeriler Videolar Yazarlar
Malatya
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
120845
ALTIN
163.372
DOLAR
3.7867
STERLİN
5.3291
EURO
4.6834

TÜRK BAYRAKLI DESTEK

TSK'nın Afrin bölgesine başlattığı ‘Zeytin Dalı Hareketi’ başarılı bir şekilde devam ederken, Öncüpınar Gümrük Kapısına giden yol ise Türk Bayrakları ile donatıldı. 

TÜRK BAYRAKLI DESTEK

TSK'nın Afrin bölgesine başlattığı ‘Zeytin Dalı Hareketi’ başarılı bir şekilde devam ederken, Öncüpınar Gümrük Kapısına giden yol ise Türk Bayrakları ile donatıldı. 

busabahmalatya
busabahmalatya
29 Ocak 2018 Pazartesi 16:24
TÜRK BAYRAKLI DESTEK

Kilis kent merkezinde harekata destek için her yer Türk Bayrakları ile donatılırken, Suriye’ye geçiş noktası olan Öncüpınar Gümrük Kapısına giden yol ise Kilis Valiliği tarafından Türk Bayrakları asıldı. Yaklaşık 10 kilometre uzunluğundaki yolda yapılan çalışma ile refüjde bulunan aydınlatma direklerine çift taraflı Türk Bayrakları asıldı.


Bugün 10’uncu günün de olan Zeytin Dalı Harekatının kilit noktalarından olan Kilis’de Öncüpınar Gümrük Kapısı, büyük öneme sahip. Türk Silahlı Kuvvetlerine ati zırhlı araçlar, bu yolu kullanarak Afrin bölgesine ilerliyor.

İHA

Anahtar Kelimeler:
Türk BayraklarıÖncüpınar Gümrük Kapısı‘Zeytin Dalı Hareketi’AfrinTsk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MEHMETÇİK İÇİN KURBAN KESTİLER
MEHMETÇİK İÇİN KURBAN KESTİLER
KAYMAKAM VATANDAŞLARI DİNLEDİ
KAYMAKAM VATANDAŞLARI DİNLEDİ
DAL KIRILMALARI İÇİN AÇIKLAMA
DAL KIRILMALARI İÇİN AÇIKLAMA

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim