TÜRK BAYRAKLI DESTEK

Kilis kent merkezinde harekata destek için her yer Türk Bayrakları ile donatılırken, Suriye’ye geçiş noktası olan Öncüpınar Gümrük Kapısına giden yol ise Kilis Valiliği tarafından Türk Bayrakları asıldı. Yaklaşık 10 kilometre uzunluğundaki yolda yapılan çalışma ile refüjde bulunan aydınlatma direklerine çift taraflı Türk Bayrakları asıldı.



Bugün 10’uncu günün de olan Zeytin Dalı Harekatının kilit noktalarından olan Kilis’de Öncüpınar Gümrük Kapısı, büyük öneme sahip. Türk Silahlı Kuvvetlerine ati zırhlı araçlar, bu yolu kullanarak Afrin bölgesine ilerliyor.