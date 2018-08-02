Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 36°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
94791
ALTIN
197.573
DOLAR
5.0586
STERLİN
6.5952
EURO
5.8749

TURİZM GELİRLERİNDE REKOR ARTIŞ

2018 yılının ikinci çeyreğindeki turizm gelirleri bir önceki yılın aynı çeyreğine oranla yüzde 30,1 artarak, 7 milyar 44 milyon 591 bin dolara ulaştığı görüldü.

TURİZM GELİRLERİNDE REKOR ARTIŞ

2018 yılının ikinci çeyreğindeki turizm gelirleri bir önceki yılın aynı çeyreğine oranla yüzde 30,1 artarak, 7 milyar 44 milyon 591 bin dolara ulaştığı görüldü.

02 Ağustos 2018 Perşembe 17:23
TURİZM GELİRLERİNDE REKOR ARTIŞ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden ve medya yansımalarından derlenen bilgilere göre, 2018 yılının ikinci çeyreğindeki turizm gelirlerinin bir önceki yılın aynı çeyreğine oranla yüzde 30,1 arttığı görüldü. Böylelikle gelirin 7 milyar 44 milyon 591’e ulaştığı saptandı. Ziyaretçilerin yaptığı harcamaların da 5 milyar 463 milyon 809 bin dolarını kişisel harcamalar oluştururken, 1 milyar 580 milyon 782 bin dolarını ise paket tur harcamalarının oluşturduğu gözlendi.

KİŞİ BAŞINA ORTALAMA HARCAMA 636 DOLAR

2018 yılı içerisinde turizm başlığı altında yazılı basına 227 bin 139 haber yansıdığı tespit edilirken, geçtiğimiz yılın aynı döneminde bu rakam 147 bin 501 oldu. Haber adetlerindeki artış, turizm sektöründe yaşanan hareketliliğin medyaya da yansıdığının bir göstergesi sayıldı. Öte yandan 2018 yılının ikinci çeyreğinde yabancıların yaptığı ortalama harcama tutarı 602 dolar olarak saptanırken, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ülkemizde yaptığı ortalama harcama 885 dolar olarak kaydedildi. Raporda, ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı da belirlendi. Bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24,9 artan ziyaretçi sayısı, 11 milyon 67 bin 987 kişiye ulaştı. Bunların 9 milyon 855 bin 102’sini yabancılar, 1 milyon 212 bin 885’ini ise yurt dışında ikamet eden vatandaşların oluşturduğu gözlendi. Yurt dışında ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşlarımızın harcamalarından oluşan turizm gideri de yüzde 19 yükselerek 1 milyar 650 milyon 276 bin dolara ulaştı. (Bülten) busabahmalatya.com

Anahtar Kelimeler:
TurizmRekor ArtışGelirler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Baba oğuldan örnek davranış
Baba oğuldan örnek davranış
Ekmek israfının acı bilançosu 700 bin ekmekten 50 bini israf
Ekmek israfının acı bilançosu 700 bin ekmekten 50 bini israf
Kaymakam Zengince’ye ziyaret
Kaymakam Zengince’ye ziyaret
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim