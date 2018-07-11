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“Turizm benim mesleğim”

Malatya MHP Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Malatya Kültür ve Turizm müdürü Çetin Şişman'ı ziyaret etti. Fendoğlu, "Turizm benim mesleğim olduğu için kendimi burada evimde hissediyorum” dedi.

“Turizm benim mesleğim”

Malatya MHP Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Malatya Kültür ve Turizm müdürü Çetin Şişman'ı ziyaret etti. Fendoğlu, "Turizm benim mesleğim olduğu için kendimi burada evimde hissediyorum” dedi.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 16:21
“Turizm benim mesleğim”

Fendoğlu, “Kendisine hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Allah nasip ederse bundan sonra da uzun bir süre beraber çalışacağız. Turizm benim mesleğim olduğu için kendimi de burada evimde hissediyorum. Turizm açısından Malatya'yı Allah nasip ederse cazibe bir şehir yapmaya çalışacağız. Bunu da inşallah hep birlikte el ele verirsek bunu başaracağız. Tekrar hayırlı olsun diyorum” dedi.

Kültür ve Turizm müdürü Çetin Şişman da, “Sayın Vekilimizin biraz önce bahsettiği gibi; turizm kökenli oluşu bizim için en büyük onun ve gurur kaynağıdır. Çünkü alanımızda iyi bir konuda vekilimizin seçilmiş olması bizi onure etti.  Beraber inşallah vekilimizin destekleriyle Malatya'yı çok güzel noktalara geleceğiz hep birlikte. Ziyaretinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 11.07.2018 17:16
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Celal FendoğluÇetin ŞişmanTurizm
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