Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 38°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
96639
ALTIN
192.949
DOLAR
4.9110
STERLİN
6.4384
EURO
5.7435

Turistlerin yeni gözdesi Kayaarası Kanyonu

Malatya’nın Arapgir ilçesinde bulunan muhteşem reyhan tarlaları arasında Meydan köprüsü manzarasındaki Kayaarası Kanyonu turistlerin gözdesi oldu.

Turistlerin yeni gözdesi Kayaarası Kanyonu

Malatya’nın Arapgir ilçesinde bulunan muhteşem reyhan tarlaları arasında Meydan köprüsü manzarasındaki Kayaarası Kanyonu turistlerin gözdesi oldu.

31 Temmuz 2018 Salı 16:56
Turistlerin yeni gözdesi Kayaarası Kanyonu

Özellikle son dönemlerde gerçekleştirilen tanıtımlarla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Kayaarası Kanyonu doğa sporlarının, balık ve kara avcılığı, dağcılık, turizm ve yaylacılık faaliyetleri için doğal bir imkan sunuyor.

Serin, temiz havası ve eşsiz doğa manzarası ile yerli ve yabancı birçok turisti ağırlayan tarih ve doğanın birleştiği muhteşem bir yer olan kanyon, Malatya ve çevre ilçelerin yanı sıra komşu illerden de gelen yüzlerce vatandaş ile de buluşuyor.

Her geçen gün ilginin artarak devam ettiği Kayaarası Kanyonu Divriği karayolu üzerinde bulunan Çiğnir köyü köprüsünden başlayıp Serge Mahallesi sınırlarında bulunan Meydan köprüsünde son buluyor.

Serge Mahallesi'ndeki Kayaarası Kanyonuna gelen turistler, 17 bin 847 metre uzunluğundaki kanyonda farklı bir deneyim yaşama fırsatı bulurken,her geçen gün ilginin artarak devam ettiği Kayaarası Kanyonu eşsiz güzelliği ile ziyaretçilerini misafir etmeye devam ediyor. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
TuristYeni GözdeKayarası Kanyonu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MASKİ’den fatura ödeme kolaylığı
MASKİ’den fatura ödeme kolaylığı
Yeşilyurt'ta mobil koyun yıkama ve ilaçlama
Yeşilyurt'ta mobil koyun yıkama ve ilaçlama
Derin maviliklerde huzur buldular
Derin maviliklerde huzur buldular
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim