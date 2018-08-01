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TÜMSİAD’DAN BAŞKAN GÜRKAN’A ZİYARET

Tüm Sanayici İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Malatya Şube Başkanı Murat Gümüş ve derneğin yönetim kurulu üyeleri, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile istişarede bulundu. Gümüş, Başkan Gürkan’ın yaptığı hizmetlerle Malatya’nın gelişmesine büyük katkılar sunduğunu belirterek, “Üç diplomasi ile siyaset arenasında hem sosyal yönlerimizi, hem de ekonomik olarak kalkınmamıza hizmetleri olan başarılı bir belediye başkanımızdır” dedi.

TÜMSİAD’DAN BAŞKAN GÜRKAN’A ZİYARET

Tüm Sanayici İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Malatya Şube Başkanı Murat Gümüş ve derneğin yönetim kurulu üyeleri, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile istişarede bulundu. Gümüş, Başkan Gürkan’ın yaptığı hizmetlerle Malatya’nın gelişmesine büyük katkılar sunduğunu belirterek, “Üç diplomasi ile siyaset arenasında hem sosyal yönlerimizi, hem de ekonomik olarak kalkınmamıza hizmetleri olan başarılı bir belediye başkanımızdır” dedi.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 14:59
TÜMSİAD’DAN BAŞKAN GÜRKAN’A ZİYARET

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, TÜMSİAD Malatya Şube yöneticileri ile bir araya gelmekten mutlu olduğunu belirterek, “Murat Bey ve TÜMSİAD yönetim kurulu üyelerini burada görmekten ve ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. TÜMSİAD Malatya’mızın önemli bir sanayi kuruluşudur, aynı zamanda bir meslek kuruluşudur ve aynı zaman bir işveren kuruluşudur. Yol haritamızın oluşmasında özellikle STK'lar olsun, meslek kuruluşları olsun, sanayi kuruluşları ve sendikalar olsun, onların görüş ve önerileri bizim için manidar ve anlamlı olmuştur. Biz yol haritamızı belirlerken sosyal taraflar diye tabir ettiğimiz TÜMSİAD gibi kuruluşlar ile hep görüş alışverişinde ve istişarelerde bulunuyoruz. Biz kendileri ile birlikte olmaktan ve birlikte çalışmaktan Malatya’nın vizyonu açısından ve geleceği açısından, yol haritasının oluşturulması açısından, sunmuş oldukları katkıları hep değerli ve olumlu bulduk. Bundan sonraki süreçte de hep birlikte çalışarak Malatya'nın daha aydınlık ve modern, çağdaş bir şehir yapısına kavuşması konusunda elimizden gelen gayreti çabayı birlikte göstereceğiz” diye konuştu. (Bülten) busabahmalatya.com

Anahtar Kelimeler:
TÜMSİADBATTALGAZİ BELEDİYE BAŞKANI SELAHATTİN GÜRKAN
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