TÜM FEDAKARLIKLARI ENGELLİ ÇOCUKLARI İÇİN

Köprü ailesi 15 yıl önce, zihinsel engelli büyük çocukları Fatih’in tedavisi için İstanbul’a gitti. Burada maddi zorluklar içinde yaşam mücadelesi veren ailenin, İstanbul’da dünyaya gelen 4 çocuğundan 2'si daha zihinsel engelli olarak doğdu.Fedakar baba Ferhat Köprü, çocuklarının sağlığı için İstanbul’daki çeşitli hastanelere başvurarak gerekli tedavi yöntemlerine başvurdu.

Uzun tedaviler sonucunda doktorların, çocukların toprak, temiz hava ve daha fazla güneşten yararlanmaları gerektiğini tavsiye etmeleri üzerine Köprü ailesi, 15 yıldır İstanbul’da kurdukları düzeni bozarak çocukları için tekrar Siverek'e geldi. Tüm hayatlarını engelli çocuklarına adayan Köprü ailesi, 15 yıldan sonra geldikleri Siverek'te birçok maddi zorluğa rağmen çocuklarının geleceği için her şeyi göze alacaklarını belirtti. Çocuklarını okulda, parkta yalnız bırakmayan aile, onlarla sportif faaliyetlerin yanı sıra oyunlar da oynayarak birlikte zaman geçiriyor.

4 ÇOCUĞUMUZDAN 2’Sİ DAHA ENGELLİ OLDU

2003 yılında ilk engelli çocuğu Fatih’in tedavisi için hiç bilmediği İstanbul’a gittiklerini belirten baba Ferhat Köprü, “Fatih için buradaki doktorların hepsi bize İstanbul’u tavsiye ediyordu, bizde tüm zorlukları göze alarak İstanbul’a gittik. Tedavinin uzaması sonucu tamamen İstanbul’a yerleşmek zorunda kaldık. Bu süre zarfında da, dünyaya gelen dört çocuğumuzdan ikisi daha engelli doğdu. Ben de Allah’tan umut kesmeyerek elimdeki tüm imkanları kullanarak, çocuklarımın tedavi olması için çalıştım ve faydasını da gördüm. Buraya göre İstanbul’da çok daha iyi hastaneler ve doktorlar vardı” dedi.

Doktorların tavsiyesi üzerine kurulu düzenlerini bozup, tekrar Siverek’e yerleştiklerini söyleyen Ferhat Köprü, “Çocuklarımızın tedavileri sonrasında doktorlar, bu çocukların güneş, toprak ve çamurla daha fazla temaslarının olması gerektiğini söylemeleri üzerine, bir buçuk yıl önce Siverek’e gelip tekrardan yerleştik” ifadelerini kullandı.

SİVEREK’E TEKRAR DÖNDÜK

Siverek’e gelmeleriyle beraber çocuklarında hem zihinsel hem de fiziksel olarak değişimler gördüklerini belirten baba Köprü, “İstanbul’da yeterince yapılan tedavi sonucunda, Siverek’e gelişimizle beraber, çocuklarımızda gerek fiziki ve gerekse zihinsel değişikler fark ettik. Çok olumlu oldu. Özelikle şu an çocuklarımın eğitim gördüğü Siverek Özel Eğitim Uygulama Merkezi çok iyi uygulamalı eğitim veriyor. En küçük kızım Sema Nur bu okula üç ay devam ettikten sonra, şimdi normal anasınıfına başladı. Siverek’te temiz hava olsun, geniş alanlar olsun, toprak, çamur veya güneş olsun çocuklarıma çok faydası oldu" diye konuştu.

Çocukları engelli olan anne babalara tavsiyelerde bulunan Ferhat Köprü, “Kesinlikle anne babalar çocukları engellidir diye dışlamasınlar. Engelliler de bizden biridir, bir bireydir. Yani biz neysek onlar da odur. Onun için onlarla zaman geçirsinler, onlara tedavisi ne gerektiriyorsa tedavilerini ettirsinler. Engelliler çok daha fazla şefkat ve sevgiye muhtaç, bundan dolayı, sevgi ve şefkati kesinlikle çocuklarından esirgemesinler” açıklamalarını yaptı.busabahmalatya.com