Tüketiciye Kurban Bayramı uyarısı

Her bayram olduğu gibi bu yılda Kurban Bayramı’nı fırsat bilerek haksız kazanç elde etmeye çalışanların olacağının tahmin edildiğini aktaran Dişer, "Kurbanlık alırken, seyahate çıkacak olanlara, bayram kredilerine, sağlıksız üretilen ürünlere, bayram indirimlerine dikkat çekmek istiyorum. Kurbanlık alacakların alacakları hayvanla ilgili hastalıklı mı, hileli kilo aldırılmış mı, antibiyotik verilmiş mi, yaşını doldurmuş mu, gibi konulara dikkatlerini çekmek istiyorum. Alınacak hayvanın sağlık belgesi, ödenecek bedel ile ilgili makbuz, satıcının iletişim bilgileri alınmalıdır. Çünkü hayvanın kesiminden sonra hastalıklı çıkması ayıplı mal hükmündedir ve parasının iadesi istenebilir, eğer yenilebilecek durumda ise ayıp oranında indirim istenerek tüketicinin seçimlik hakları kullanılabilir” ifadelerini kullandı.

Dişer, tüketicilere fiyat konusunda da tavsiyelerde bulunarak, "Bayram nedeniyle fiyatları çok yükseltip sonra indirim yaptık denmesine dikkat edilmelidir. Fiyat etiketlerinde önceki fiyat ve indirimli fiyat görülmelidir. İndirimden önceki fiyattan satış yapıldığı ispatı satıcıya aittir.Banka kredileri de bayramlarda sürekli yayın organlarının reklamlar göstererek cazip hale getirilen diğer bir unsurdur. İnsanlar belki de ihtiyaçları olmayan borca girmekteler. Bu sebeple yükselen faiz oranlarını dikkate alarak gerçekten ihtiyaç değilse kredi kullanılmamasını tavsiye ederim, neticede dinimizin emirlerini biliyoruz. Borç parayla, kredi ile kurban kesilmeyeceğini kurbanın borcu olmayan, madden gücü yeten kişilere farz olduğunu biliyoruz Kimse kaliteden çalmadan ucuz üretemez” denir. Bayramda da şeker, çikolata, tatlı gibi ürünlerin satışı artmaktadır. Merdiven altı ürünlere dikkat edilmesini ucuz ve sağlığı tehdit eden ürünlerden uzak durulmasını önemle uyarmak istiyorum. Yetkili olan birimlerin denetimlerine daha çok özen göstereceğini de inanıyoruz. Çok ucuz ürünleri lütfen itibar etmeyiniz” şeklinde konuştu.

Tatile gidecek kişilerin güvenilir acentelerle bağlantı kurmalarını tavsiye eden Dişer, “Malum bayram tatili dokuz gün bunu fırsat bilen birçok kişi tatile gidiyor yer bulmakta zorlanılabilir deniyor. Otellerde erken rezervasyon yapılmalı güvenilir acentelerle alış veriş yapılmalıdır. Bayram diye bilet fiyatlarına yüksek bedel istemek ebetteki haksız kazanç olacaktır. Bununla ilgili seyahat acenteleri fiyat tarifelerini Ulaştırma Bakanlığına bağlı bulundukları illerde ilgili birimlerinden 30 gün önceden onaylatmış olmaları gerekir" diye konuştu. busabahmalatya.com