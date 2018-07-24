Tüketici güven endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Temmuz ayı tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 4 oranında arttı; Haziran ayında 70,3 olan endeks Temmuz ayında 73,1 oldu.

HANENİN MADDİ DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 92 OLDU

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,3 oranında artarak Temmuz ayında 92 oldu. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha kötü olacağını bekleyenlerin azalmasından kaynaklandı.

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi Haziran ayında 92,1 iken, Temmuz ayında yüzde 4,6 oranında artarak 96,3 değerine yükseldi. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha kötü olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin bir önceki aya göre azalmasından kaynaklandı.