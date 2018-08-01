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TÜİK ve BİK işbirliğine girdi

Basın İlan Kurumu (BİK) ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) arasında üç yıldır süren görüşmeler sonunda karar alındı. Alınan bu karara göre, resmi ilan ve reklam yayınlayan süreli yayınlara ilişkin BİK tarafından hazırlanan ve iki bine yakın süreli yayını kapsayan istatistiki veriler TÜİK Yazılı Medya İstatistikleri Haber Bülteninde ilk kez yer aldı.

TÜİK ve BİK işbirliğine girdi

Basın İlan Kurumu (BİK) ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) arasında üç yıldır süren görüşmeler sonunda karar alındı. Alınan bu karara göre, resmi ilan ve reklam yayınlayan süreli yayınlara ilişkin BİK tarafından hazırlanan ve iki bine yakın süreli yayını kapsayan istatistiki veriler TÜİK Yazılı Medya İstatistikleri Haber Bülteninde ilk kez yer aldı.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 14:21
TÜİK ve BİK işbirliğine girdi

Türkiye’de resmi ilan ve reklam yayınlayan süreli yayınlara ilişkin en geniş ve güvenilir bilgi envanterini elinde bulunduran BİK, bu verileri ortak bir havuzda toplayarak resmi ilan portalı www.ilan.gov.tr aracılığıyla başta akademi dünyası olmak üzere kamuoyunun kullanımına sundu.

Yazılı basın sektörünün ekonomik faaliyet verilerinden oluşan istatistiklerin TÜİK aracılığıyla, farklı sektörler tarafından çok yönlü olarak değerlendirilebilir hale getirilmesi için BİK, görev alanındaki süreli yayınlara ait verilerin “Yazılı Basın İstatistikleri Bülteni”nde yer almasını sağlayacak bir çalışma başlattı.

Çalışmanın ilk etabında Basın İlan Kurumu; “Resmi İlan ve Reklam Bedellerinin Türlerine Göre Dağılımı”, “Basın İlan Kurumu Görev Alanında Aylara Göre Yayımlanan Resmi İlan Adetleri”, “Basın İlan Kurumu Görev Alanında Aylara ve Türlerine Göre Resmi İlan ve Reklam Bedelleri”, “Resmi İlan ve Reklam Alan Süreli Yayınların Yıllara Göre Sayıları” ile “Resmi İlan Alan Süreli Yayınların Türlerine Göre Sayıları” verilerini TÜİK’e gönderdi.

Bu verileri değerlendirmeye alan TÜİK, resmi ilan ve reklam yayınına ilişkin ilk veri paylaşımını resmi sitesi www.tuik.gov.tr üzerinden 26 Temmuz 2018 tarihinde “Yazılı Medya İstatistikleri, 2017 Haber Bülteni” aracılığıyla gerçekleştirdi.

BİK Genel Müdürü Yakup Karaca konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Kurumumuz, son yıllarda hem dijital medyanın yükselişi karşısında yazılı basın sektörünü yeniden konumlandırmaya çalışıyor hem de bu dijital teknolojinin sunduğu imkânlardan yararlanmak maksadıyla çok sayıda projeyi hayata geçiriyor. TÜİK ile birlikte yürüttüğümüz çalışma şimdi önemli bir aşamaya geldi. Bu işbirliğinin devam ettirilmesinden yana olduğumuzu ve böylece çok daha güzel ve özel çalışmaları birlikte gerçekleştiririz diye umut ediyorum” dedi.

BİK İlan Hizmetleri Müdürü İdris A. Çam ise söz konusu çalışmanın ülkenin ihtiyaç duyduğu verilerin çok yönlü olarak herkesin ve her kesimin kullanımına sunmak amacıyla yürütüldüğünü belirtti. (Bülten)

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