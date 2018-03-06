TÜİK AÇIKLADI: DOLMUŞ ÜCRETİ YÜZDE 8 ARTTI

TRB1 Malatya İstatistiki Bölgesinde Tüketici Fiyatları Endeksinde (TÜFE) aylık yüzde 1,08 artış gerçekleşti.

TÜFE’de (2003=100) 2018 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1,80, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,26 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,68 artış gerçekleşti.

GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER GRUBUNDA ARTIŞ

TRB1 Malatya İstatistiki Bölgesinde ana harcama grupları itibariyle bir ay önceye göre en yüksek artış yüzde 3,91 gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleşti.

Şubat ayında endekste yer alan gruplardan, sağlık (yüzde 3,22), eğlence ve kültür (yüzde 1,59), mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri (yüzde 1,38), ulaştırma (yüzde 1,32), çeşitli mal ve hizmetler (yüzde 0,54), lokanta ve oteller (yüzde 0,48), konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar (yüzde 0,45), haberleşme (yüzde 0,19), eğitim (0,14), alkollü içecekler ve tütün (0,09) harcama gruplarında artış gerçekleşirken; giyim ve ayakkabı (yüzde 6,08), harcama grubunda düşüş gerçekleşmiştir.

BÖLGEDE EN YÜKSEK ARTIŞ

TRB1 Malatya İstatistiki Bölgesinde bir önceki yılın aynı ayına göre Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE)’de en yüksek artış yüzde 21,72 ile giyim ve ayakkabı grubunda gerçekleşti.

Sağlık (yüzde 16,4), mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri (yüzde 15,45), ulaştırma (yüzde 13,73), lokanta ve oteller (yüzde 11,7), eğitim (yüzde 11,56), gıda ve alkolsüz içecekler (yüzde 10,66), çeşitli mal ve hizmetler (yüzde 10,53), konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar (yüzde 7,42) ile artışın yüksek olduğu diğer harcama grupları oldu.

KARNABAHARDA FİYAT ARTIŞI

TRB1 Malatya İstatistiki Bölgesinde seçilmiş maddeler arasında en yüksek fiyat artışı gösteren madde karnabahar oldu.Karnabahar ortalama fiyatı bir önceki aya göre yüzde 55,06, dolmalık biber yüzde 46,61, mandalina yüzde 23,04, ameliyat ücreti yüzde 13,62, dolmuş ücreti yüzde 8,79 oranında artış gösterdi.

TRB1 Malatya İstatistiki Bölgesinde seçilmiş maddeler arasında en fazla fiyat düşüşü gösteren madde bot (erkek için) oldu.Bot (erkek için) ortalama fiyatı bir önceki aya göre yüzde 20,92, bot kadın içinyüzde 20,47, kaban anorak tipi (çocuk için) yüzde 20,32, nohut yüzde 7,73, domates yüzde 7,11 oranında düşüş gösterdi.

TÜFE’DE YÜKSELİŞ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ülkemizdeki tüketici fiyat endeksini açıkladı. Ülkemizde tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,73 arttı. Yine aynı şekilde bölge illerden Elazığ, Bingöl, Tunceli’de de tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 1,08 arttı.

TÜFE’de 2018 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,73, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1,76, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,26 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,23 artış gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Şubat ayında endekste yer alan gruplardan, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 2,24, eğlence ve kültürde yüzde 1,89, ev eşyasında yüzde 1,23 ve lokanta ve otellerde yüzde 0,95 artış gerçekleşti. Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Şubat ayında endekste yer alan gruplardan sadece giyim ve ayakkabı grubunda yüzde 4,09 oranında düşüş gerçekleşti.

EN YÜKSEK ARTIŞ ULAŞTIRMA, GİYİM, AYAKKABI



TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma yüzde 13,19, giyim ve ayakkabı yüzde 11,77, lokanta ve oteller yüzde 11,53 ve eğitim yüzde 10,88 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. düzeyde bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın aralık ayına göre en yüksek artış yüzde 2,57 ile TR62 (Adana, Mersin) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 11,55 ile TR31 (İzmir) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 12,73 ile TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) bölgesinde gerçekleşti.



Şubat 2018’de endekste kapsanan 407 maddeden; 32 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 269 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 106 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti. busabahmalatya.com