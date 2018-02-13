TUI’den açıklama: "Türkiye rezervasyonlarında yüzde 50’lik artış var"

Avrupa ülkelerinden Türkiye’ye en çok turist gönderen Alman turizm operatörü TUI, Türkiye rezervasyonlarında yüzde 50’lik artış olduğunu açıkladı.

TUI CEO’su Fritz Joussen, 2018 yılı için yaptığı değerlendirmede, "Almanlar Türkiye’ye geri dönüyor" diyerek, bir önceki yıla oranla Türkiye’deki rezervasyonların yüzde 50’lik bir artışı olduğunu, Almanların geleneksek aile turizminin eskisi gibi Türkiye’yi tercih ettiğinin görüldüğünü söyledi. Türkiye’nin turizm pazarı açısından en çok kazandıran turizm beldesi olduğunu belirten Joussen, bir önceki yıla oranla yüzde 50’lik artış gösteren Türk turizminin yükselişinin devam edeceğini belirtti.