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TÜFENKCİ’NİN NEVRUZ BAYRAMI MESAJI

Gümrük ve Ticaret Bakanı Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci  Nevruz Bayramı Mesajı Yayımladı. Tüfenkci : '' Nevruz barış ve kardeşlik günüdür. Nevruz, baharın gelişiyle yeni bir gün, milletin yeniden doğuşu, yeniden canlanması, birlik, beraberlik ve dayanışma günüdür.'' dedi.

TÜFENKCİ’NİN NEVRUZ BAYRAMI MESAJI

Gümrük ve Ticaret Bakanı Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci  Nevruz Bayramı Mesajı Yayımladı. Tüfenkci : '' Nevruz barış ve kardeşlik günüdür. Nevruz, baharın gelişiyle yeni bir gün, milletin yeniden doğuşu, yeniden canlanması, birlik, beraberlik ve dayanışma günüdür.'' dedi.

busabahh
busabahh
20 Mart 2018 Salı 18:13
TÜFENKCİ’NİN NEVRUZ BAYRAMI MESAJI

Tüfenkci, mesajında şu ifadelere yer verdi:

''Nevruz, bir sevinç günü, bir canlanış günü, yaşama sevincini ifade etme günüdür. Nevruz barış ve kardeşlik günüdür. Nevruz, baharın gelişiyle yeni bir gün, milletin yeniden doğuşu, yeniden canlanması, birlik, beraberlik ve dayanışma günüdür.

Bereketin, huzurun ve mutluluğun başlangıcı olan nevruz ile baharın gelişinin sevinç ve huzurunu hep birlikte yaşamaktayız.

Nevruzu karanlıklardan sonra gelen bir aydınlanma, ayrılıkların ardından gelen birlik ve beraberlik unsuru olarak görmeliyiz. Bu bayramı sadece kendi ülkemiz için değil tüm insanlık için güzelliklerin, barışın ve sevginin yeniden dirilişi olarak kabul etmeli gönül coğrafyamızda bu iklim altında kutlamalıyız.

Milletimiz, daha önce nasıl demir dağları eriterek tarihe sahnesinde yer almış, çağ açıp, çağ kapatmışsa,  mazlumlara umut ışığı olmuş, bayrağını diktiği her yerde adaletin ışığını yeniden canlandırdıysa, Allah'ın izniyle ülkemiz üzerindeki ve bölgemizdeki sinsi planları bozarak geleceğini inşa edecektir. Yüce milletimiz mağdurların ve mazlumların baharı olmaya devam edecektir. Nevruz'umuzun birlik ve beraberliğimize vesile olmasını, gönül coğrafyamızda yaşayan kardeşlerimize barışın, huzurun ve kardeşliğin olduğu yeni bir dirilişe vesile olmasını diliyorum.''(Bülten) busabahmalatya.com 

Anahtar Kelimeler:
Bülent TüfenkciNevruz Bayramı
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