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Tüfenkci’den yıl dönümü mesajı

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Parti’nin 17. kuruluş yıl dönümü dolayısı bir mesaj yayınladı.

Tüfenkci’den yıl dönümü mesajı

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Parti’nin 17. kuruluş yıl dönümü dolayısı bir mesaj yayınladı.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 12:25
Tüfenkci’den yıl dönümü mesajı

Milletvekili Tüfenkci, mesajının devamında, “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde erdemliler hareketi olarak yola çıkan AK Parti, üretemeyen, tıkanan ve vizyonsuz Türk siyasi hayatına yeni bir soluk getirmiştir. AK Parti tarih sahnesine çıktığı 14 Ağustos 2001’den bu yana istikrarın, güvenin, barış ve adaletin simgesi olmuştur. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile dünya, oyunları bozan, dengeleri değiştiren, dik ve kararlı duruşuyla dünya siyasetine yön veren bir Türkiye ile tanışmıştır. İlk günden bu yana halka hizmetin Hakk'a hizmet olduğunu her daim kendine şiar edinen AK Parti, eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette, ulaştırmada, enerjide, toplu konutta, sosyal yardımlarda hayata geçirdiği hizmetlerle Türkiye'ye çağ atlatmıştır” ifadelerine yer verdi. (Bülten) busabahmalatya.com

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Bülent TüfenkciYıl Dönümü Mesajı
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