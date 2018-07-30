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Tüfenkci’den Yeşilyurt Belediyesine övgü

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ı ziyaret ederek, ilçede devam eden yatırımlar ve sosyal sorumluluk projeleri hakkında bilgiler aldı. 

Tüfenkci’den Yeşilyurt Belediyesine övgü

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ı ziyaret ederek, ilçede devam eden yatırımlar ve sosyal sorumluluk projeleri hakkında bilgiler aldı. 

30 Temmuz 2018 Pazartesi 16:42
Tüfenkci’den Yeşilyurt Belediyesine övgü

Ziyarette ilk olarak söz alan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Tüfenkci’nin bakanlığı döneminde Malatya ve Yeşilyurt’a birçok yatırımın gelmesinde öncülük ettiğini belirterek “Desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen, yeni oluşumlar ve fikirlerin hayata geçmesine fırsat tanıyan Sayın Bakanımız Bülent Tüfenkci’ye teşekkür ediyorum. Aslen Yeşilyurt’lu olup Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşlığını yapan Bakanımızla gurur duyuyoruz. Görev süresi boyunca hem ülkemize hem de kentimize yaptığı başarılı çalışmalardan övgüyle bahsediyor, bundan sonraki süreçte kendisine başarılar diliyorum. Her zaman yanımızda olan, desteklerini esirgemeyen, fikir ve düşünceleriyle bize yol gösteren değerli Bakanımızdan projelerimizle ilgili desteklerini istemeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu. 
Hacı Uğur Polat’ın Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı olmasından sonra Yeşilyurt Belediye Başkanlığına seçilen Mehmet Çınar’a yeni görevinde başarılar dileyen AK Parti Milletvekili Bülent Tüfenkci ise, “Başkanımız deyim yerindeyse atom karınca gibi çalışmakta, sorunları yerinde tespit edip çözüm üreterek Yeşilyurt’lu hemşehrilerimize hizmet etmek için gece gündüz demeden çalışmaktadır. Bu kısa zamanda birçok projeyi hayata geçirip yeni projelerinde temelini atan Belediye Başkanımızı, hizmetlerinden tebrik ediyorum” dedi. 
Yeşilyurt’lu olmaktan her zaman gurur duyduğunu sözlerine ekleyen Bülent Tüfenkci, “ Doğduğum, büyüdüğüm ve gençliğim geçtiği Yeşilyurt, son yıllardaki yatırımlarla büyümesini sürdürürken, gelişimi ve değişimi yakından yaşamaktadır. Malatya'nın değişim ve dönüşümüne öncülük eden Yeşilyurt’umuz, Malatya'nın gözbebeğidir. Yeni yerleşim alanları ve kırsaldaki mahalleleriyle olan farkı azaltarak Malatya'nın sanayisi ve ticaretini geliştirme noktasında yapılacak çalışmalar çok önemlidir. Yeşilyurt Belediyesinin bu noktada ortaya koyacağı vizyon özellikle Yeşilyurt’un öz kimliğinin korunması ve kültürünün ayakta tutulması açısından önemlidir. Yeşilyurt’un yeşil alanlarını korumak, muhafaza etmek ve insanlarımızın nefes alabilecekleri yeni sosyal yaşam alanları oluşturma çalışmaları devam etmektedir. Beylerderesi Baraj Göletinin etrafındaki alanda uygulanacak Beylerderesi Şehir Parkı projesi bu açıdan büyük önem arz etmektedir. Bu hizmetlerin hayata geçmesi noktasında yoğun gayret gösteren Yeşilyurt Belediye Başkanımızın şahsında değerli mesai arkadaşlarını tebrik ediyorum. Yeşilyurt’un gelişmesi Malatya’nın gelişmesi, Malatya'nın gelişmesi ise Türkiye'nin gelişmesi anlamı taşımaktadır” diye konuştu 
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, günün anısına eski Gümrük ve Ticaret Bakanı AK Parti Milletvekili Bülent Tüfenkci’ye tablo ile Yeşilkonak kursiyerleri tarafından yapılan halı dokuması hediye etti. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Bülent TüfenkciYEŞİLYURT BELEDİYESİMalatya
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