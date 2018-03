TÜFENKCİ’DEN KADINLAR GÜNÜ MESAJI

Bakan Tüfenkci, mesajında, “Yaşamımızın her anında varlıklarıyla umudumuzu yeşerten, bizi eğiten, yetiştiren, yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız olarak bizlere veren fedakâr, emektar tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum.Kadınlarımız tarih boyunca Anadolu’nun vatan yurdu olmasında, istiklal ve istiklal mücadelelimizde aktif olarak rol oynamışlardır. Kadınlarımız iktisadi, askeri, sosyal açıdan birçok faaliyetlerde bulunarak güçlü, fedakâr, onurlu, çalışkan Anadolu kadın ruhunun en güzel örneklerini bu topraklara nakşetmişlerdir. Hem toplumun hem ailenin temelini oluşturan kadınlarımız bir anne, bir eş olarak toplumu dönüştüren ve istikamet veren saygın ve güçlü bir unsurdur. Bizim medeniyet değerlerimize göre kadın her türlü hürmet ve saygıya layıktır. Peygamber efendimiz, ‘Cennet anaların ayağının altındadır buyurmuştur. Bu anlamda kadını hor gören, istismar eden, şiddete başvuran her kim olursa en büyük zavallıdır. Unutulmamalıdır ki her kadın; anne, kardeş, eş ve çocuktur. Kadına yapılan her türlü saldırı insanlığa yapılmış demektir” sözlerini kaydetti.

Tüfenkci, “Kadınların iş yaşamına yapmış olduğu nitelikli katkılar, kadın ruhunun iş yaşamına yansıması, başarının sağlanmasında ve ülkemizin rekabet gücünün artırılmasında mühimdir. Bu yüzden de ülkemizde kadın girişimci ve yönetici sayısının artması ile siyasi, sosyal ve ekonomik hayatın her kademesinde kadınlarımızın seslerini daha fazla duyurmasını önemsiyoruz.Hükümetimiz kadın-erkek eşitliği, kadın istihdamı, kadının iktisadi ve ekonomideki rolünün geliştirilmesi, kadın girişimciliğinin artırılması ile ilgili önemli yasal düzenlemelere imza atmıştır.Bakanlığımız bünyesinde yaptığımız çalışmalar kadın esnaf oranımızın hızla arttığını gösteriyor. 2013 yılında kayıtlı 189 bin 337 kadın esnaf ve sanatkârımız varken, bu oran bugün 267 bin 586 olmuştur. Kayıtlı kadın esnaf ve sanatkârımız, toplam esnaf sanatkârlarımızın yüzde 15,8’ine tekabül etmektedir. Yaklaşık kadın girişimci sayımız 120 bine yaklaşmıştır. Kadınlarımızın kooperatif çatısı altında girişimcilik kabiliyetlerini artırmak ve ekonomide bir aktör olarak yer almalarını sağlamak amacıyla KADIN-KOOP Projesi’ni hazırlayarak uygulamaya koyduk. Kadın girişimcilerimizin sayılarını artırmak ve kadınlarımızın iş hayatına daha aktif katılımlarını sağlamak için desteklerimiz ve çalışmalarımız devam edecektir” sözlerini kaydetti. (Bülten) busabahmalatya.com