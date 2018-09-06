Tüfenkci ve Çınar kırsal mahallelerde incelemelerde bulundu

Mahalle muhtarları ve vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar yol açma, genişletme, kaldırım yenileme, asfalt ve diğer hizmetler hakkında mahalle sakinlerine bilgiler aktardı.

Mahallelerdeki sorunları yerinde görüp vatandaşların istek ve taleplerini birebir dinlemeyi tercih ettiklerini belirten Belediye Başkanı Mehmet Çınar, bu tür ziyaretlerin Yeşilyurt’un gelişimi açısından önemli olduğunu dile getirerek vatandaşlarla bir arada olmanın gönül bağlarını güçlendirdiğini vurguladı.

Kırsal mahallelerde yürütülen çalışmaları yerinde incelediklerini ve talepleri düzenli olarak gerçekleştirmek için gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade eden Çınar, ilçe merkezi ile kırsal arasında kurdukları dengeyi devam ettirdiklerini ifade ederek, yaptıkları hizmetlerin merkez ve kırsal mahallelerde eşit şekilde yürütüldüğünü söyledi.

İletilen taleplerin çözüme kavuşması için Başkan Yardımcıları ve Birim Müdürlerine talimat veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar şunları söyledi:

“Sevk ve idaresinden sorumlu olduğumuz 82 mahallemizin tamamına hizmetlerimizi eşit seviyede ulaştırıyoruz. Yeşilyurt’un bütün yaşam alanlarındaki sorunlara dört yıl içerisinde kalıcı çözümler getirdik. Aşağıköy, Ortaköy ve Salkonak mahallelerimizde yol açma, genişletme ve diğer hizmetlerimizi artırarak sürdürmekteyiz. Ekiplerimiz buralarda önemli hizmetleri vatandaşlarımızla buluşturuyorlar. 7/24 mesai anlayışıyla çalışıyoruz. 82 mahallemizin tamamına eşit seviyede hizmet götürüyoruz. Kırsal mahallelerde mezralara kadar yatırımlarımız devam ediyor. Bunun yanı sıra yaylalarda zor şartlarda hayatını sürdüren, geçimini hayvancılıktan kazanan hemşehrilerimizin daha rahat bir yaşam sürmeleri için üzerimize düşen vazifeleri yerine getiriyoruz. Burada ayrı ayrı dağıtılmış mera alanları mevcut, meralar üzerinde de Bindal ve Şahnahan’dan gelip yaylalarda süt ve peynir ticareti yaparak ekmeğini kazanan değerli hemşehrilerimiz yaşamaktadır. Hem kırsal mahallelerimizde hem de yaylalarda son durumu yerinde görmek ve hasbihal etmek adına bakanımızla birlikte vatandaşlarımızla çok faydalı fikir alışverişleri yaptık. İşimiz millete hizmet etmek, bizde bu anlayış çerçevesinde görev yaptığımız yerde, güzel hizmetleri halkımıza ulaştırmaya çalışıyoruz. Muhtarlarımızla sürekli istişare içerisindeyiz. İletilen taleplerin çözümü için gereken çalışmalara hemen başlayacağız. Tabii ki her mahallenin de kendine göre farklı talepleri var, bizde elimizden geldiğince temel ihtiyaçlar başta olmak üzere talepleri yerine getirmek adına çalışmalar yapıyoruz. Acil çözüm gerektirenleri tespit edip, çözüm üretmeye gayret ediyoruz. Bizimle ilgili olmayan sorunları da ilgili kurumlara aktarıyoruz ve bizler de bunun takibini yapıyoruz. Hedefimiz, ilçemizde yaşayan tüm vatandaşlarımızın yaşam koşullarını iyileştirmek ve en iyi koşullarda hayatlarını sürdürmelerini sağlamaktır.”

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise Yeşilyurt’un kırsal mahallelerinde devam eden yatırımları yerinde görmek ayrıca vatandaşların taleplerini öğrenmek adına verimli bir ziyaret programı gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Yeşilyurt’un turizm potansiyelinin harekete geçirilmesinde yaylaların ayrı bir önemi olduğunu kaydeden Tüfenkci, “Kadim Yeşilyurt’umuz ile birlikte gelişecek eko-turizm içerisinde yürüyüş yolları ve dağ sporları noktasında yaylalarımızı değerlendirme ve aktif hale getirilmesi açısından ortaya çıkan düşüncelerimizin hayata geçmesi için buralardaki ulaşım ve güvenliğinin sağlanması, konaklama tesislerinin hayata geçmesi önemlidir. Bu tür çalışmaların ardından yaylalarımızı daha aktif hale getirme imkanına kavuşmuş olacağız. Ülkemizin ekonomik anlamda yaşadığı durumu göz önüne aldığımızda özellikle hayvancılığın geliştirilmesi, küçükbaş hayvancılığının özendirilmesi noktasında yaylalarımız bu potansiyeli taşımaktadır. Yaylalarda yaşayan hemşehrilerimizin yaşadıkları zorlukları aşmalarına yardımcı olmak adına hem merkezi hükumet hem de yerel yönetimler olarak katkı vermek zorundayız, buradaki zor şartları daha kolay hale getirmek bizim öncelikli görevlerimiz arasındadır” ifadelerini kullandı.

Bölgedeki üretim ve hayvancılığın geliştirilmesi noktasında hayvan sağlığı ve hayvan yetiştiriciliğinin geliştirilmesine katkı sunmak durumunda olduklarını kaydeden Tüfenkci, “Bunun yanı sıra buradaki üreticilerimiz ve ailelerinin daha konforlu yaşam olanaklarına sahip olmaları adına çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız. Malatya’nın birçok noktasındaki hayvancılığı geliştirmek için yaylalarımızı daha aktif kullanma açısından (DAP) İdaresiyle yapmış olduğumuz projelerimizin bir benzerini buralarda da kullanabiliriz. Yeşilyurt İlçemizdeki yaylalarının şehir merkezine çok yakın olması, ulaşım kolaylıkla sağlanması ve yolların düzgün olması doğal ve ekolojik yaşamın gelişmesi açısından gerçekten çok önemlidir, organik ve doğal beslenmeyi öncelik haline getiren hemşehrilerimizin de buralara gelerek hem bu yaşama adapte olması hem de buradaki imkanlardan faydalanması bu açıdan önemlidir” diye konuştu.

Mahalle muhtarları ve vatandaşların isteklerini dinleyen Tüfenkci ve Çınar, mahalle aralarında oynayan çocuklarla yakından ilgilenirken çeşitli hediyeler dağıttı. busabahmalatya.com