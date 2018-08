Tüfenkci'nin, Ak Parti’nin 17. kuruluş yıl dönümü mesajı

Tüfenkci, “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde erdemliler hareketi olarak yola çıkan AK Parti, üretemeyen, tıkanan ve vizyonsuz Türk siyasi hayatına yeni bir soluk getirmiştir. AK Parti tarih sahnesine çıktığı 14 Ağustos 2001’den bu yana istikrarın, güvenin, barış ve adaletin simgesi olmuştur. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile dünya, oyunları bozan, dengeleri değiştiren, dik ve kararlı duruşuyla dünya siyasetine yön veren bir Türkiye ile tanışmıştır. İlk günden bu yana halka hizmetin Hakk'a hizmet olduğunu her daim kendine şiar edinen AK Parti, eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette, ulaştırmada, enerjide, toplu konutta, sosyal yardımlarda hayata geçirdiği hizmetlerle Türkiye'ye çağ atlatmıştır” ifadelerini kullandı.

AK Parti iktidarları süresince içerde ve dışarıda türlü oyunlar, engellemeler, iftiralar ve algı operasyonlarıyla AK Partinin önünü kesmeye çalıştıklarını söyleyen Tüfenkci, “Bizleri millete hizmet yolundan alı koymaya çalıştılar. Gezi Parkı’ndan tutun da 17-25 Aralık’a ve 15 Temmuz alçak FETÖ darbe kalkışmasına kadar türlü operasyonlarla bizi dize getirmeye çalışanlar aynı oyunu şimdi de ekonomi üzerinden yapmaya çalışıyorlar. Ekonomik bir savaşın içinden geçtiğimiz şu günlerde her zamankinden daha fazla birliğe ve beraberliğe ihtiyaç duymaktayız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ve milletimizin desteğiyle bu operasyonların da üstesinden Rabbimizin izniyle gelecek, bu savaşı da kazanacak, bu oyunu da bozacağız. AK Parti kadroları olarak kutlu yürüyüşümüze kararlılıkla devam edeceğiz. ‘Millete efendi değil hizmetkar olacağız’ diyerek çıktığımız yolda sözümüzü tuttuk ve 16 yıllık dönemde siyasi ahlak ve erdemle demokrasi, hukuk ve insan haklarını geliştirmek için çalıştık, toplumsal özgürlük alanlarını genişlettik. Dış politikada; işbirliklerimizi artırdık, uluslararası örgütlerde etkin rol üstlendik. Bir yandan terör örgütleriyle mücadele ederken bir yandan da ülkemizi büyütüp kalkındırma gayretinde olduk. Tüm engellemelere rağmen dünyanın en iyi 10 ekonomisi arasında yer almak hedefine emin adımlarla ilerliyoruz. 2017 yılında yüzde 7,4’lük büyüme oranı ile dünyanın en büyük ekonomilerini temsil eden G-20 grubu ülkeleri arasında, Çin ve Hindistan’ı geride bırakarak en hızlı büyüyen ülke olduk. 2002 yılında satın alma gücü paritesine göre dünyanın 17. büyük ekonomisi olan ülkemizi, 2017 yılında dünyanın en büyük 13’üncüsü, Avrupa’nın ise en büyük 5’inci ekonomisi yaptık. İhracatımızı 5 kat artırdık, 2002'de 36 milyar dolardan aldığımız ihracatı, temmuz sonu itibarıyla 163 milyar doların üzerine çıkardık. 2023 yılı ihracat hedeflerimize hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Her zaman milletimizin hakemliğine inandık ve güvendik. Milletimizin ferasetiyle gerçekten yol ve çıkış bulduk. Milletimiz, 24 Haziran’da tercihini, büyümeden, gelişmeden, kalkınmadan, yatırımdan, zenginleşmeden, her alanda dünyanın itibarlı, onurlu, sözü geçen bir ülkesi olmaktan yana kullanmıştır. Milletimizden aldığımız bu güçle, hep birlikte tarih yazmaya devam edecek, hep birlikte oyunları bozacak ve nice başarılara imza atacağız. Millet sevdalısı, milletten başka bir güç tanımayan, halka ve hakka hesap veren bir liderin arkasında hizmet edenler olarak, durmadan çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Bu duygularla, davamıza emek veren bütün AK Partili kardeşlerime şükranlarımı sunuyor, partimizin 17. kuruluş yılının vatanımıza ve milletimize hayırlar getirmesini Yüce Rabbimden diliyorum” ifadelerine yer verdi. busabahmalatya.com