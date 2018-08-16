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Tüfenkci istihdam projeleri değerlendirmesi

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, “Malatya’mızın ticaret hacmini genişletecek, istihdamı artıracak birçok projeyi hayata geçirmeye devam ediyoruz” dedi.

Tüfenkci istihdam projeleri değerlendirmesi

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, “Malatya’mızın ticaret hacmini genişletecek, istihdamı artıracak birçok projeyi hayata geçirmeye devam ediyoruz” dedi.

16 Ağustos 2018 Perşembe 15:09
Tüfenkci istihdam projeleri değerlendirmesi

Seçim sonrası teşekkür gezileri kapsamında Asrın İşadamları Derneği’ni (ASRİAD) ziyaret eden 64. ve 65. Hükümetinin Gümrük ve Ticaret eski Bakanı, Milletvekili Bülent Tüfenkci, Malatyalı esnaf, tüccar ve sanayiciler için yaptıkları hizmetleri anlattı. Malatya’da yapılan ve yapılacak olan projeleri anlatan Tüfenkci, işadamlarının Malatya ve ülke için önemli olduğunu ifade ederek bundan sonrası içinde aynı şekilde projeler üretilmesi ve hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. ASRİAD Malatya Şubesi’ne bu konuda siyasiler olarak destek sunacaklarını kaydeden Tüfenkci, son günlerde Türkiye ekonomisi üzerinde oynanan oyunlardan da bahsederek el birliği ile bu sıkıntıyı da savuşturacaklarını belirtti. Asrın İşadamları Derneği Malatya Şube Başkanı Aziz Özel ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek derneklerinin misyon, vizyon ve projelerinden bahsetti. Ekonomi de döviz yüksekliği ve kur dalgalanmasına değinen Özel, Malatya da bazı alışveriş merkezlerinde ve bazı gayrimenkullerde döviz ile olan kira gelirlerinden rahatsızlığını da aktardı. Bu durumun Türkiye’nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uyguladığı ekonomi politikadan da uzak olduğunu dile getiren Özeli, bu konuda gerekli adımların atılmasını istedi.

Ziyaretin sonunda ise Dernek Başkanı Özel, Milletvekili Bülent Tüfenkci’ye ‘Asr Süresi’nin yer aldığı tablo hediye etti. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
Bülent TüfenkciProje Değerlendirmesi
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