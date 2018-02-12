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TSK’ya 4 bin 500 milli piyade tüfeği daha

Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Kırıkkale Silah Fabrikasında üretilen 4 bin 500 MPT-76 Milli Piyade Tüfeği düzenlenen törenle Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) gönderildi.MKEK Silah Fabrikası çalışanlarının çabalarıyla planlanandan...

TSK’ya 4 bin 500 milli piyade tüfeği daha

Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Kırıkkale Silah Fabrikasında üretilen 4 bin 500 MPT-76 Milli Piyade Tüfeği düzenlenen törenle Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) gönderildi.MKEK Silah Fabrikası çalışanlarının çabalarıyla planlanandan...

12 Şubat 2018 Pazartesi 12:41
TSK’ya 4 bin 500 milli piyade tüfeği daha

Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Kırıkkale Silah Fabrikasında üretilen 4 bin 500 MPT-76 Milli Piyade Tüfeği düzenlenen törenle Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) gönderildi.

MKEK Silah Fabrikası çalışanlarının çabalarıyla planlanandan önce hazırlanan 2018 yılının ilk milli tüfek sevkiyatı yapıldı. Sevkiyat için fabrikanın içerisinde tören düzenlendi. Düzenlenen törende Silah Fabrikası Müdürü Mehmet Ocakçıoğlu, “Birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz sürece başaramayacağımız iş yoktur. Gönül birliğinde, askerimizle ve vatandaşımızla el ele olarak memleketimiz için en iyi yerlere geleceğimizden eminiz. Fabrikamız çalışanlarına çabaları için çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki sevkiyatımızı da zamanından önce teslim edeceğimize inanıyorum. Şimdiye kadar 6 bin 500 adet teslimatımız oldu. Bugün de 4 bin 500 adet teslimat yapacağız. Mart ayı sonunda 5 bin, Nisan veya Mayıs sonunda da 4 bin olmak üzere bu sene için planladığımız 20 bin üretimimizi tamamlamış olacağız” şeklinde konuştu.

“Bütün mücadelemiz başı dik yaşayabilmek için”

Milli silahların cephede savaşan Türk askerinin en büyük yardımcısı olduğunun altını çizen Kırıkkale Valisi M. İlker Haktankaçmaz, “Bizlerin millet olarak bütün mücadelemiz bu topraklarda başı dik bir şekilde yaşayabilmek ve al bayrağımızı bu şekilde gönderimizde tutabilmek, özgürce dalgalandırabilmek. Elbette bayrağın manevi bir anlamı var, bizler bu topraklarda bağımsız olarak yaşayacağız, bu topraklarda dinimizi yaşayacağız, kendi örfümüze, kendi geleneklerimize göre yaşayacağız demektir, bayrak. Hepimizin gayesi bu, terör örgütleri ile mücadelemizde bu kapsamda yürütülmekte. Bugün Türkiye için bir gurur günü, elbette ki bu gururun en büyük payı bu silahların üretilmesinde çalışan, göz nuru döken sizlerin. Millet olarak hepimiz bundan çok büyük mutluluk duyuyoruz. İnşallah savunma sanayimiz yüzde yüz yerlilik ve millilik hedefine ulaşacaktır” dedi.

Tören sonrası MPT-76 sevkiyatı dualarla TSK’ya teslim edilmek üzere uğurlandı.
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