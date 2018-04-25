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TSK’da Görevli Sivil Memurlar Zam İstiyor

SİME-SEN Malatya İl Başkanı Ali Özdeşer, TSK personelinin maaşlarına iyileştirme yapıldığını ancak sivil memurların bu iyileştirmeden yararlanamadığını belirterek gerekli düzenlemelerin acilen hayata geçirilmesini istedi.

TSK’da Görevli Sivil Memurlar Zam İstiyor

SİME-SEN Malatya İl Başkanı Ali Özdeşer, TSK personelinin maaşlarına iyileştirme yapıldığını ancak sivil memurların bu iyileştirmeden yararlanamadığını belirterek gerekli düzenlemelerin acilen hayata geçirilmesini istedi.

25 Nisan 2018 Çarşamba 11:52
TSK’da Görevli Sivil Memurlar Zam İstiyor

Sivil Memurlar Sendikası, (SİME-SEN) bir basın açıklaması yaparak TSK bünyesinde görevli sivil memurların da subay, astsubay ve uzman erbaşların maaşlarına yapılan 400 liralık iyileştirme payından yararlanması gerektiğini belirtti.

EŞİTSİZLİĞE VE HAKKANİYETE AYKIRI

SİME-SEN adına basın açıklaması yapan SİME-SEN Malatya İl Başkanı Ali Özdeşer, “2018 yılı yan ödeme kararnamesi 18 Nisan 2018 tarihi itibariyle onaylandı. Bu kapsamda subay, astsubay ve uzman erbaşların maaşlarında 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık net 400 lira iyileştirme yapıldı. TSK bünyesinde görevli sivil memurların bu konudaki ısrarlı taleplerine rağmen görmezden gelindiğini adeta yok sayıldığını öğrenmiş bulunmaktayım. Bu durum on binlerce sivil memurun kurumlarına olan aidiyet hissini sarsmış, moral ve motivasyonunu olumsuz etkiledi. Aileleri ile birlikte 100 bin kişiye sirayet eden bir mağduriyet oluşturuldu. Türk Silahlı Kuvvetlerine görevli devlet memurlarının da emeklerinin ve fedakarlıklarının karşılığı olarak maaşlarında bir iyileştirmeye ihtiyaç vardır” şeklinde konuştu.

SİME-SEN Malatya İl Başkanı Ali Özdeşer,“Fiili durumda dikkat edildiğinde görülecektir ki bu düzenleme eşitsizliğe sebep olmaktadır. Sivil memurların bu stratejik kurumlardaki hizmeti sunduğu katkısı karşılıksız bırakılmıştır.Bu bağlamda Sivil Memurlar Sendikası olarak TSK personeline verilen zammın bizi rahatsız etmediğini, bilakis memnun ettiğini, hatta verilen miktarın az olduğunu söylemekle birlikte bizi rahatsız eden algının TSK’da görevli devlet memurlarının yok sayılarak ayrıştırılmasıdır. Bu yok sayılmayı, sahipsiz bırakılmayı ve ayrıştırılmayı kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz” ifadelerini kullandı.busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Ali ÖzdeşerTSK PersoneliMaaş
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