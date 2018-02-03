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TSK: '2 asker şehit oldu'

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 1 askerin çatışmada, 1 askerin de saldırı sonucu şehit olduğunu açıkladı.

TSK: '2 asker şehit oldu'

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 1 askerin çatışmada, 1 askerin de saldırı sonucu şehit olduğunu açıkladı.

busabahmalatya
busabahmalatya
03 Şubat 2018 Cumartesi 18:06
TSK: '2 asker şehit oldu'

TSK'dan yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, 03 Şubat 2018 tarihinde, bir kahraman silah arkadaşımız PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada, bir kahraman silah arkadaşımız da Kilis hudut bölgesinde, aynı terör örgütü unsurları tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucunda şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırılarda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

İHA

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