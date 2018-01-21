Trabzon’da HES protestosu

Trabzon’un Maçka ilçesinde bir grup vatandaş, mahallelerine yapılmak istenilen HES’e karşı çıktı.

Maçka ilçesindeki Akarsu mahallesinde yaşayan vatandaşlar Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından verilen HES iptal kararına rağmen ilgili firma tarafından yapılmak istenilen projeye tepki gösterdi. HES projesinin yapılmak istendiği alanda toplanan Akarsu Mahallesi sakinleri, “Yolunu, suyunu, doğasını, çevresini korumakta sonuna kadar kararlıyız” yazılı pankartı açarak durumu protesto ettiler. Mahalle sakinlerine adına basın açıklamasını yapan Serkan Yıldız, mahallelerindeki HES projesinin iptal kararına rağmen firmanın bölgeye iş makineleri ile gelerek usulsüz bir şekilde ağaçları kestiğini belirterek, durumu belediyeye bildirdiklerini ve iş makinelerinin ortadan kaybolduğunu söyledi. Yıldız, “Trabzon Büyükşehir Belediyemizim almış olduğu meclis kararıyla bu proje iptal edilmiştir. Buna rağmen ilgili firma bazı kişilerin konumları kullanmaya çalışarak bu projeyi diğer kurumlar üzerinden başlatmak istiyorlar. Başlanmak istenilen projenin giriş kısmında usulsüz ve damgasız ağaç kesimleri yapılmıştır. İlgili kurumun buna nasıl müsaade ettiğini merak ediyoruz” dedi.

“Bizim Büyükşehir ve ilçe belediyemizden talebimiz almış oldukları meclis kararının arkasında durarak bizlerden köyümüzden doğamızdan yana tavır koymalarıdır” diyen Yıldız, “Bizler belediyelerimizin almış olduğu karara tam destek vererek köylü olarak bu projenin yapılmaması için elimizden gelen tüm gayreti ve mücadeleyi sürdüreceğiz. Maçka’dan Acısu Yaylamıza kadar olan bu vadide yaklaşık olarak 5 adet HES projesi bulunmaktadır. Yapılmak istenilen bu proje ile olacak olan bu HES’ler köyümüz içerisinde akan bu dereye nefes alma imkanı vermiyor. Aynı zamanda yerleşim alanlarının altından getirilmek istenilen bu projenin köyümüzün yaşam alanını kısıtlayarak adeta bir şantiye sahasına çevirmekten başka bir şey değildir. Yaylalarımızda açık kanal usulü ile yapılan HES’in doğaya vermiş olduğu tahribatlar ortadayken biz bir firmaya köyümüzü teslim etmeyeceğiz haklarımızı hem kanunen hem de mücadele yolu ile arayacağız. İlgili firmaya açmış olduğumuz mahkeme ve Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ortadayken bu firmaya HES yaptırmamak adına mahalleli olarak elimizden gelen mücadeleyi sürdüreceğiz. Bu nedenle diyoruz ki, köyümüze dokunma derelerimiz özgür aksın” ifadelerini kullandı.