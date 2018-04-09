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TPAO, İKİ İLDE PETROL ARAYACAK

TPAO, iki ilde petrol arayacak...Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Diyarbakır ve Adıyaman`da yeni petrol arama ruhsatları için başvuruda bulundu.

TPAO, İKİ İLDE PETROL ARAYACAK

TPAO, iki ilde petrol arayacak...Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Diyarbakır ve Adıyaman`da yeni petrol arama ruhsatları için başvuruda bulundu.

09 Nisan 2018 Pazartesi 12:25
TPAO, İKİ İLDE PETROL ARAYACAK

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), petrol aramak için 4 ayrı ruhsat başvurusunda bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete`nin dünkü sayısında yayımlandı.

TPAO`nun arama ruhsatı başvuruları Diyarbakır`ın doğusu ile Adıyaman`ın Şanlıurfa sınırına denk gelen L46-b ile M40-c, M40-b ve M40-d paftalarını kapsıyor.

Trans Atlantic Exploration Mediterranean International da geçtiğimiz günlere Diyarbakır ilinde sahip bulunduğu AR/TEM/5046 hak sıra no’lu petrol arama ruhsat sahasında keşfedilen ham petrol ile ilgili olarak ARİ/TEM/K/M44-b2-1 paftasında bir adet petrol işletme ruhsatı almak için bakanlığa başvuruda bulunmuştu.

İHA

Son Güncelleme: 09.04.2018 12:27
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