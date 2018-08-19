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Tozdan ve çamurdan kurtuldular

Battalgazi Belediyesi Uluköy Mahallesi’nde asfalt çalışmasına devam ediyor. Uluköy Mahalle Muhtarı Abdulvahap Güngör, tozdan ve çamurdan kurtulduklarını vurguladı.

Tozdan ve çamurdan kurtuldular

Battalgazi Belediyesi Uluköy Mahallesi’nde asfalt çalışmasına devam ediyor. Uluköy Mahalle Muhtarı Abdulvahap Güngör, tozdan ve çamurdan kurtulduklarını vurguladı.

19 Ağustos 2018 Pazar 14:21
Tozdan ve çamurdan kurtuldular

Uluköy Mahallesi’nde ikinci kat sathi kaplama asfalt çalışması yapılıyor. Uluköy Mahalle Muhtarı Abdulvahap Güngör, geçen yıl Uluköy Mahalle merkezine 10 kilometre birinci kat sathi kaplama asfalt çalışması yapıldığını belirterek, bu yılda ikinci kat sathi kaplama asfalt çalışmasının yapıldığını kaydetti.

“HİZMETİN DEVAMINI DİLİYORUZ”

Güngör, “Battalgazi Belediyesi tarafından yollarımız asfaltlandı. Yaklaşık 10 km asfalt geçen sene döküldü. Bu senede ikinci katı atıldı yollarımız çok güzel oldu. Daha evvel çamur vardı, toz topraktı. Yollarımız çok kötü durumdaydı. Allah razı olsun belediye başkanımızdan. Çok çok teşekkür ederiz. Hizmetin devamını diliyoruz. 10 km alan içerisinde asfalt yapıldı. Sağ olsun güzel oldu. İkinci katıda bu sene yapılıyor. Yollarımız kötüydü, millet araba ile gidip gelemiyordu. İyi oldu” diyerek, yapılan hizmetlerden dolayı memnuniyetini dile getirdi.

“ESKİ YOLLAR BOZULMUŞTU”

Mahalle sakinlerinden Bayram Tunç ise, “Yapanların eline sağlık. Eski yolla yeni yol arasında çok farklar var. Eski yollar bozulmuştu. Önceden arabalar zor geçiyordu” diyerek, yolun yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Mahalle sakinlerinden Abuzer Tuncer de, “Yollar eskiye göre çok çok iyi. Eskiden burada kayısı silkeliyorduk ve toz toprak olduğu için silkeleyemiyorduk. Bir araba geçtiği zaman tozdan aşağı kaçıyorduk. Şimdi çok şükür yollarımız tertemiz. Allah razı olsun başkanımızdan” derken, İsmail Tuncer ise, “Allah razı olsun belediyemiz güzel çalışıyor. Hizmet güzeldir. Yollarımızda artık toz kalkmıyor” ifadelerini kullandı. (Bülten) busabahmalatya.com

Anahtar Kelimeler:
Uluköy MahallesiBattalgazi
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