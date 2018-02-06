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TORTUM GÖLÜ VE ŞELALESİ GÜVENDE

DAP proje destekli Tortum Gölü ve Şelalesi rekreasyon projesi yarım ada çevre düzenlemesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından 2018 yılı yatırım programına alındı.

TORTUM GÖLÜ VE ŞELALESİ GÜVENDE

DAP proje destekli Tortum Gölü ve Şelalesi rekreasyon projesi yarım ada çevre düzenlemesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından 2018 yılı yatırım programına alındı.

busabahmalatya
busabahmalatya
06 Şubat 2018 Salı 11:19
TORTUM GÖLÜ VE ŞELALESİ GÜVENDE

9 milyon 500 bin TL proje ödeneğinin 4 milyon 500 bin TL'lik kısmı 2018 yılı içerisinde ödemesi sağlanıp,5 milyon TL'lik tutarın 2019 yılında harcanmak üzere ödenek tahsis edildiğini ifade eden Uzundere Belediye Başkanı M. Halis Özsoy, “Yarım ada bahçe uygulaması projesi gerek yöre turizmi gerekse bölgenin ekonomik anlamda gelişmesinde önemli katkı sağlayacaktır. Bugüne kadar proje desteği olarak bölgemize yapılan 9 milyon 500 bin TL tutarında en büyük proje desteği olup proje Uzundere Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tabiat varlıklarını Koruma genel Müdürlüğü ve DAP idaresi tarafından koordine edilecektir” açıklamalarında bulundu.

İHA

Anahtar Kelimeler:
Tortum Gölü Ve Şelalesi
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