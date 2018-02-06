TORTUM GÖLÜ VE ŞELALESİ GÜVENDE

9 milyon 500 bin TL proje ödeneğinin 4 milyon 500 bin TL'lik kısmı 2018 yılı içerisinde ödemesi sağlanıp,5 milyon TL'lik tutarın 2019 yılında harcanmak üzere ödenek tahsis edildiğini ifade eden Uzundere Belediye Başkanı M. Halis Özsoy, “Yarım ada bahçe uygulaması projesi gerek yöre turizmi gerekse bölgenin ekonomik anlamda gelişmesinde önemli katkı sağlayacaktır. Bugüne kadar proje desteği olarak bölgemize yapılan 9 milyon 500 bin TL tutarında en büyük proje desteği olup proje Uzundere Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tabiat varlıklarını Koruma genel Müdürlüğü ve DAP idaresi tarafından koordine edilecektir” açıklamalarında bulundu.