“Torba yasada veteriner hekimler unutuldu”

Meclise sunulan yeni torba kanun teklifinde sağlık çalışanlarına önemli haklar getirilirken düzenlemede veteriner hekimlerin kapsam dışında bırakılmasını Tarım Orman Çalışanları Birliği Sendikası (TOÇBİRSEN) Arguvan Temsilcisi Uzman Veteriner Hekim Mehmet Saydan değerlendirdi.

Saydan, yaptığı açıklamada “Yasa teklifinde en iyi ihtimalle veteriner hekimlerin unutulduğunu söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

Sahada çalışan veteriner hekimlerin 1000’e yakın zoonoz hastalık etkeni ile sürekli temas halinde olduğunu, bu korkunç seyirde hayvan sağlığı çalışanlarının yıpranmadığını düşünmenin abesle iştigal olacağını ifade eden Saydan sözlerine, “Her yıl onlarca meslektaşım zoonoz hastalıklardan dolayı tedavi görüyor, yasa teklifi kapsamına alınmayan zoonoz etkene maruz kalmış ya da her an kalabilecek durumda olan hayvan sağlığı çalışanlarına haksızlık yapılmaktadır” diyerek devam etti.

ZEHİRLİ GAZLARA MARUZ KALIYORUZ

Saydan, “Ahır ve barınak şartlarında hayvan sağlığı çalışanları çeşitli zehirli gazlara maruz kalmaktadır. Öyle ki sendikamız bu durumu daha önce gündeme almış ve hükümete hayvan sağlığı çalışanlarına koruyucu gıda yardımı talebini iletmiş hükûmet de bu talebe hak vermiş ve hayata geçirmiştir. Koruyucu gıda yardımı talebimizin onaylanması bile hayvan sağlığı çalışanlarının yıprandıklarının hükümet tarafından kabul edildiğinin bir göstergesidir. Yasa teklifini hazırlayan saygıdeğer üyelerin art niyetli olduğunu düşünmenin haksızlık olabileceğini, Sivil Toplum Kuruluşlarının hatırlatmaları ile yasa teklifine hayvan sağlığı çalışanlarını da dahil ederek üzerlerinde oluşabilecek zanları ortadan kaldırabilecekleri süreç devam etmektedir. İnanıyorum ki kanun teklifi kapsamına kısa süre içerisinde hayvan sağlığı çalışanları da alınacaktır” diyerek sözlerini tamamladı.