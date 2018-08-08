Toplu taşıma araçlarında sosyal deney

Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu, 2018 yılı itibariyle başlatmış oldukları "Kendine ve Kentine Saygı Duy" projesi ile yıl içinde engelli hakları, trafik kuralları, kent mobilyalarının korunması, hayvan hakları, su tasarrufu gibi birbirinden farklı konular ışığında yapmış oldukları çalışmalar ile toplum içerisinde bir farkındalık oluşturmak istediklerini vurguladı.

DUYARLI GENÇLERİMİZİ GÖNÜLDEN KUTLUYORUM

Yine bu kapsamda toplu taşıma araçlarında yaşlılara, hastalara ve özellikle kadınlara yer verme konusunda gençlerin hassasiyetini ölçmek ve bu konuda bir kamuoyu oluşturmak adına belediye otobüsünde sosyal deney yaptıklarını vurgulayan Çobanoğlu, "Toplum içinde örneklik teşkil eden güzel hasletleri bizler de kamuoyu ile paylaşmak istedik. Bu vesile ile örnek davranış sergileyen duyarlı gençlerimizi gönülden kutluyorum" dedi.

Büyükşehir Belediyesi’nin toplu taşıma araçlarında gerçekleştirilen sosyal deneyde Kent Konseyi’nin gönüllü üyeleri de rol aldı.

ALKIŞ TUFANI KOPTU

Belediye durağında araca binen genç duyarlı yolcu boş koltuklardan birine otururken başka bir durakta araca binen yaşlı bir bayana yer verdi. Bu anlarda daha önceden araca binen gönüllü üyelerin konfeti patlatması ve alkış tutması genç duyarlı yolcu da ilk etapta şaşkınlık yaratırken daha sonra konunun anlaşılması büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Malatya Kent Konseyi Koordinatörü Hatice Albayrak, Genç Yolcu’ya bu duyarlı davranıştan dolayı plaket takdim etti. Albayrak, “Malatya Kent Konseyi olarak bu sene başlattığımız Kendine ve Kentine Saygı Duy projesi kapsamında gençlerimizin ne derece duyarlı olduklarını ölçmek istedik. Bu hassasiyetiniz için teşekkür ediyoruz ve bu davranışınızın tüm gençlere yansımasını temenni ediyoruz” ifadelerinde bulundu.

Böyle bir sosyal deneyin içinden olmaktan dolayı şaşkınlık ve mutluluk duyduğunu ifade eden genç yolcu, habersiz de olsa böyle bir olayın içinde yer almaktan mutlu olduğunu ifade etti.

HERKES DUYARLI OLMALI

Gençlerin toplum içinde sergilemesi gerektiği tutum ve davranışları hatırlattığı için Malatya Kent Konseyine teşekkür eden yolcu, “Gençlerin bu konuda duyarlı olması gerekiyor bu davranışlar aileden geliyor ve ailelerin çocuklara aşılaması gerekiyor. Bu bizim geleneğimizden, kültürümüzden gelen bir şey olduğu için herkesin bu duyarlılığı göstermesi gerekiyor” diye konuştu. (Bülten) busabahmalatya.com