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Toplu iş sözleşmesi imzalandı

Malatya Büyükşehir Belediyesi MOTAŞ şirketi ile Hizmet İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Toplu iş sözleşmesi imzalandı

Malatya Büyükşehir Belediyesi MOTAŞ şirketi ile Hizmet İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 10:23
Toplu iş sözleşmesi imzalandı

Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen imza töreni Hizmet-İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Bünyamin Geleri’nin açılış konuşması ile başladı. Geleri, sendika olarak Malatya’da yaklaşık 25 yıldır yetkili iş sendikası olarak 5 bin üyeye hizmet verdiklerini belirterek, “Yaklaşık 10 yıldır MOTAŞ A.Ş’den toplum sözleşmelerimizi sağlıklı bir şekilde gerçekleştirememiştik. Yapılan müzakerelerle toplu sözleşmelerimiz mutlu sona ermiştir. Buradaki işçi arkadaşlarımızla birlikte Malatya’yı istediği prestije kavuşturacağız inşallah. Toplu sözleşmemizin belediyemize, MOTAŞ’ımıza ve işçi arkadaşlarımıza hayırlı olması diliyorum” diye konuştu.

Daha sonra söz alan Hak İş Konfederasyonu ve Hizmet İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, 25 yıldır Malatya Büyükşehir Beledisinde var olduklarını ancak ilk defa bir belediye şirketinde toplu iş sözleşmesi imkanı bulduklarını söyledi. Bugünün tarihi bir gün olduğunu belirten Arslan, “Toplu sözleşmeler önemlidir ama daha önemlisi bir toplu iş sözleşmesinin iyi bir sözleşme olmasının kriterleri doğru konulması gerekiyor. İyi bir toplu iş sözleşmesini imzalayacağımızı ifade ediyorum. Bu kriterler, imzalayacağımız toplu iş sözleşmesi ile elde edeceğimiz haklarımızı, ödemelerimizi gününde ve zamanında alacak olmamız. İkincisi imzaladığımız sözleşmeden sonra işimizi, iş yerimizi, ekmeğimizi, aşımızı güvence altına almamızdır. Üçüncüsü, imzalayacağımız sözleşmeden sonra iş yerinde iş barışını, kardeşliği, verimliliği daha da pekiştirmesidir” şeklinde konuştu.

515 ARKADAŞIMIZ İLE…

Çalışanların alkışları ile kürsüye gelen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise MOTAŞ olarak büyük bir aile olduklarını belirterek, “515 arkadaşımız ile Malatya’mızın ulaşımını, hemşehrilerimizin rahat, mutlu ve huzurlu bir şekilde ulaşımları için çalışıyoruz” ifadelerine yer verdi.

MOTAŞ’ın, Büyükşehir Belediyesi içinde büyük bir öneminin olduğunu ifade eden Polat, “Malatyalı kardeşlerimizin huzurunu, hizmet kalitesini ne kadar arttırırsak o kadar başarılı olmuş oluruz. Bu hizmeti yaparken ne kadar dikkatli ve hassas olduğunuzu biliyorum. Ama bu hassasiyetimizi bir kat daha arttıracağız. Çünkü, biz sadece Anadolu’yu temsil etmiyoruz. Bizim üzerimizde gözü olan, duası olan bir İslam ümmeti var. Bizim gelişmişliğimize bakan bir mazlum halk var. Ama bir yandan da bizim gelişmemizi istemeyen, bu milletin mutluluğunu istemeyen emperyal güçler var. O yüzden biz, bizden büyüğüz. Ve biz sadece bizi ilgilendirmiyor. Biz bizim dışında çok insanları ilgilendiriyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Hizmet İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, Genel Başkan Vekili Av. Hüseyin Öz, Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, Hak-İş Malatya Şube Başkanı Bünyamin Geleri ve MOTAŞ Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı’nın imzaları ile toplu iş sözleşmesi imzalandı. (Bülten)

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
MOTAŞIş SözleşmesiImza
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