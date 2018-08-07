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TOKİ sakinlerinden semt polikliniği çağrısı

TOKİ’de yer alan eski ADSM’nin yerine semt polikliniği yapılması taleplerini yineleyen bölge sakinleri yetkililere çağrıda bulundular. Yavuz Selim Mahallesi Muhtarı Ramazan Yavuz, “Bina boş olduğu için, yaşam olmadığı için ağaçlar kurumaya, bina dökülmeye bile başladı. Bir an evvel binanın semt polikliniği olarak hayata geçirilmesini istiyoruz” dedi.

TOKİ sakinlerinden semt polikliniği çağrısı

TOKİ’de yer alan eski ADSM’nin yerine semt polikliniği yapılması taleplerini yineleyen bölge sakinleri yetkililere çağrıda bulundular. Yavuz Selim Mahallesi Muhtarı Ramazan Yavuz, “Bina boş olduğu için, yaşam olmadığı için ağaçlar kurumaya, bina dökülmeye bile başladı. Bir an evvel binanın semt polikliniği olarak hayata geçirilmesini istiyoruz” dedi.

07 Ağustos 2018 Salı 11:03
TOKİ sakinlerinden semt polikliniği çağrısı

TOKİ bulunan eski Malatya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin (ADSM) ne olacağı merak ediliyor. Bu bölgede yaşayan vatandaşlar ADSM’nin taşındıktan sonra yerine bir semt polikliniği yapılmasını istediklerini ancak hala bu konuyla ilgili bir gelişme olmadığına tepki gösterdiler.

Yavuz Selim Mahalle Muhtarı Ramazan Yavuz, ADSM’nin yerine bir semt polikliniği yapılmasını istediklerini açıklamasını yineleyerek, taleplerini tekrar gündeme getirdi.

Diş Hastanesinin yeni binasına taşınması ile birlikte hastanenin adeta çürümeye terk edildiğini iddia eden Muhtar Yavuz, ağaçların da artık kurumaya başladığını ileri sürdü.

TALEPLERİMİZ OLDU

Taleplerini siyasilere ilettiklerini ifade eden Muhtar Yavuz, “Mahallemizde hizmet veren ADSM Şubat ayı içinde hastanenin yeni yerine taşınması sonrasında kapandı. Bizler Mahalle halkı olarak buranın Fırat Semt Polikliniğinde olduğu gibi çalışması ile ilgili taleplerimiz oldu. Bu konuda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ve Bakanımız Bülent Tüfenkçi’ye taleplerimizi ilettik. Mahalle halkı de BİMER üzerinden hem ilgili bakanlıklara da başvurdular. Sadece Yavuz Selim Mahallemizde 42 bin nüfus var. Kanaldan yukarı Beydağı Yamaç, Yukarı Banazı, Aşağı Banazı mahalleleri ile birlikte yaklaşık 100 bin nüfus bu mahallede yaşıyor” diye konuştu.

BİNA DÖKÜLMEYE BAŞLADI

Binanın dökülmeye, ağaçların ise kurumaya başladığını belirten Muhtar Yavuz, “Hastanenin semt polikliniği olması halinde vatandaşlarımız Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gitmek yerine buradan faydalanacaklar.  Yaklaşık 8- 9 aydır herhangi bir çalışma yapılmadı. Buranın semt polikliniği olarak faaliyete geçmesini istiyoruz. Çünkü hastaneye gitmek için mahalle sakinleri 2 otobüs değiştiriyor. Bu da vatandaşlarımız için hem zaman kaybı hem maddi kayıp oluyor. Aynı zamanda bina boş olduğu için, yaşam olmadığı için ağaçları kurumaya başladı. Bina dökülmeye bile başladı. Bir an evvel binanın semt polikliniği olarak hayata geçirilmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.

MUTLU SARIGÜL

Anahtar Kelimeler:
TOKİAdsmYAVUZ SELİM MAHALLESİMalatyaRamazan Yavuz
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