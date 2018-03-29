Tokat’ta dolu yağışı

Tokat’ta akşam üzeri yağmurun ardından başlayan dolu yağışı etkili oldu.

Tokat’ta yağmurun ardından başlayan dolu yağışı kent merkezinin yanı sıra yüksek kesimlerde etkili oldu. Dağlık alanlar beyaza bürünürken, kısa süreli yağan dolu nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Trafikte de dolu yağışı nedeniyle aksamalar yaşandı. Yaklaşık 5 dakika süren dolu yağışı nedeniyle, çiçek açan meyve ağaçları zarar gördü. Dolu yağışını vatandaşlar da cep telefonları ile kaydederek sosyal medya hesaplarında paylaştı.