TMO’dan ‘buğday’ açıklaması

TMO'dan yapılan açıklamada buğday piyasasında gerekli tüm önemlerin alındığı belirtildi. Açıklamada dünya buğday üretiminin 2018 yılında 42 milyon ton azalışla 716 milyon tona, tüketimin ise 2 milyon ton azalışla 734 milyon tona düştüğü, fiyatlarda geçen yıla göre yüzde 30’a varan artışlar yaşandığı kaydedildi. Dünyada halihazırda devir stoklarıyla birlikte yaklaşık 850 milyon ton buğday bulunduğunu ifade edilen açıklamada, "TÜİK verilerine göre 2018 yılında ülkemiz buğday üretiminin geçen yıla göre yüzde 2 azalışla 21 milyon ton civarında olacağı tahmin edilmektedir. Buğday tüketimimizin 19 milyon ton seviyelerinde olduğu dikkate alındığında üretimimizin yurt içi tüketimi karşıladığı görülmektedir. Ancak hasat döneminde bazı bölgelerde iklimsel şartların kalitede bir miktar kayba sebep olması, son dönemde yurt dışı piyasalarda ve döviz kurunda yaşanan spekülatif yükseliş nedenleriyle yurt içi piyasalarda fiyat artışları gözlenmiştir. TMO, 2018 hasat döneminde 2,3 milyon ton buğday alımı gerçekleştirmiş; önceki yıldan devreden stoklarla birlikte toplam buğday stoku 3,5 milyon tona ulaşmıştır. Ağustos ayı başında piyasalarda gözlenen fiyat artışları dikkate alınarak sektörün ham madde tedarikinde sıkıntı yaşamaması amacıyla TMO buğday stoklarını 9 Ağustos 2018 tarihinden itibaren satışa sunmuş olup, TMO satış fiyatları Ekim ayı sonuna kadar geçerli olacaktır. Bu kapsamda satış fiyatları, makarnalık buğdayda 1.160 TL/ton, ekmeklik buğdayda 1.100 TL/tondur. TMO tarafından iç ve dış hububat piyasaları yakından takip edilmekte olup, gerektiğinde stoklar takviye edilerek iç satışlara kesintisiz devam edilecektir. TMO stokları da dikkate alındığında ülke genelinde buğday arzı yönüyle endişeye mahal verecek bir durum söz konusu değildir" ifadelerine yer verildi. busabahmalatya.com