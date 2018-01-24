TİKA’dan Romanya’da 23 okula 23 Türkçe sınıfı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), “Dobruca’da Her Okula Türkçe Sınıfı” projesi kapsamında Romanya’da yaşayan soydaşlarımızın daha modern koşullarda dil ve din eğitimi almalarını sağlamak amacıyla Köstence il merkezi ve ilçelerinde ilk ve orta öğretim düzeyindeki 23 okulda 23 sınıfın tadilatını gerçekleştirip, modern ekipmanlarla donanımını sağladı.

Romanya’da 2016 yılında azınlık dili dersi eğitimi olarak 10 okulda birer Türkçe sınıfı oluşturan TİKA, 2017 yılında projenin ikinci etabında da Köstence İl Milli Eğitim Müfettişliği ile iş birliği çerçevesinde projeye devam ediyor. TİKA, Dobruca genelinde 23 okulda daha birer sınıfın tadilatının gerçekleştirilmesinin ardından toplam 33 sınıfı yazı tahtasından öğrenci sıralarına, kitaplıklardan bilgisayar ve projeksiyon cihazına kadar son derece modern ekipmanlarla donattı. Tadilat ve donanımı sağlanan bu sınıflar, soydaş öğretmenler tarafından icra edilen Türkçe dil eğitiminin yanı sıra Müslüman azınlıkların almış oldukları din dersi eğitimleri için de kullanılıyor. Akıllı sınıflar sayesinde ise derslerin daha anlaşılabilir ve verimli hale getirilmesi ve bu sayede eğitim kalitesinin arttırılması amaçlanıyor.

TİKA, daha önce Romanya’da Ovidius Üniversitesi Türkoloji Kürsüsü donanımı ve Mehmet Akif Ersoy Kütüphanesinin kurulumu ve Bükreş Üniversitesi Türkoloji Programı Sınıf, Öğretmen ve Etüt Odaları Tadilatı projelerinin yanı sıra Romanya’daki okullarda Türkçe eğitimi kapsamında kullanılacak Türkçe kitaplarının yenileme çalışmalarını tamamlamıştı. Doğu Avrupa’da azınlıklarla uyumlu bir şekilde bir arada yaşamanın güzel bir örneği olan Romanya’da 20 civarında olan azınlıkların din ve dil eğitimleri anayasa ve kanunlarla teminat altında bulunuyor. Aynı şekilde Romanya’nın Türk ve Tatar Müslüman azınlığı olan soydaşlarımız da yoğun olarak yaşadıkları Dobruca bölgesi başta olmak üzere eğitim gördükleri okullarda belli bir sayıya ulaşmaları durumunda seçmeli ders olarak Türkçe eğitimi alabiliyorlar. Türkçe eğitimi imkanından sadece soydaşlarımız değil, seçmeleri durumunda Romen öğrenciler de yararlanabiliyor.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasından sonra uluslararası hukuka ve anlaşmalara bağlı kalmak kaydıyla ülke sınırları dışında kalan Türklerle kültürel birlikteliği sürdürmek üzere izlenen politika çerçevesinde Türkiye’nin önemli kültür adamlarından biri olan Hamdullah Suphi Tanrıöver, 1931 yıllında Türkiye’nin Bükreş Büyükelçiliğinde görevlendirilmişti. Derin tarih bilgisi, kültürü ve güzel Türkçe konuşma yeteneği ile Romenlerin de sempatisini kazanan Hamdullah Suphi’nin 13 yıl süren görevi sırasında gerçekleştirdiği önemli hizmetlerden biri de Gagavuz Türkleri ile yakından ilgilenerek onların yaşadığı köylerde Türkçe eğitimi veren okulların açılmasını sağlamak oldu. Romanya’da hem Romenlere hem de soydaşlara yönelik gerçekleştirdiği projelerle Türkiye ile Romanya arasındaki dostluğu güçlendirmeyi amaçlayan TİKA, Hamdullah Suphi’nin izinde Türkçe eğitimine destek olmaya devam ediyor.