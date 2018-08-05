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Ticaret Bakanlığı uyardı!

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, vatandaşlar telefon dolandırıcılarına karşı uyarıldı.

Ticaret Bakanlığı uyardı!

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, vatandaşlar telefon dolandırıcılarına karşı uyarıldı.

05 Ağustos 2018 Pazar 13:22
Ticaret Bakanlığı uyardı!

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada son zamanlarda ‘0 850 471 04 51’ numaralı telefon hattı üzerinden bazı vatandaşların arandığı ve kendilerini ‘Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Kobi-Kredi Birimi’ şeklinde tanıtan, kredi pazarlaması yapan kişiler tarafından dolandırılmaya çalışıldığının tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada bakanlıkta bu şekilde bir telefon hattı ve kredi biriminin bulunmadığı, vatandaşların bu tür dolandırıcılıklara karşı dikkatli olması, anılan ve benzeri telefon numaralarından yapılan aramalara ve taleplere itibar etmemesi gerektiği belirtildi.

Bu tür durumlarla karşılaşan vatandaşların mutlaka konuyu bakanlığa, emniyet birimlerine ve savcılıklara bildirmesi gerektiğini altı çizilen açıklamada “Söz konusu dolandırıcılıkla ilgili Bakanlığımızca gerekli inceleme ve işlemler derhal başlatılmış olup, vatandaşlarımızı mağdur etmeye çalışanlar hakkında gerekli tüm yasal işlemler yapılacaktır” denildi. busabahmalatya.com

İHA

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