TERÖRE TEPKİ

Genel Başkan Geçen, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bir annenin, 11 aylık bebeği ile PKK’nın saldırısında şehit olmasının herkesi derinden üzdüğünü dile getirerek “Bu hadise, PKK terör örgütünün ne kadar hain, ne kadar acımasız, ne kadar ihanet ve gaflet içinde olduğunu göstermiştir” dedi.

Anadolu Selçuklu Ocakları olarak bu saldırıyı şiddetle ve nefretle kınadıklarını dile getiren Geçen, “İktidarın gerekli müdahaleyi ivedi bir şekilde hayata geçirilmesini talep ediyoruz” dedi. busabahmalatya.com