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TERÖRE TEPKİ

Anadolu Selçuklu Ocakları Genel Başkanı Ayetullah Geçen, anne ve bebeğinin şehit edildiği terör saldırısını kınadıklarını söyledi.

TERÖRE TEPKİ

Anadolu Selçuklu Ocakları Genel Başkanı Ayetullah Geçen, anne ve bebeğinin şehit edildiği terör saldırısını kınadıklarını söyledi.

03 Ağustos 2018 Cuma 13:35
TERÖRE TEPKİ

Genel Başkan Geçen, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bir annenin, 11 aylık bebeği ile PKK’nın saldırısında şehit olmasının herkesi derinden üzdüğünü dile getirerek “Bu hadise, PKK terör örgütünün ne kadar hain, ne kadar acımasız, ne kadar ihanet ve gaflet içinde olduğunu göstermiştir” dedi.

Anadolu Selçuklu Ocakları olarak bu saldırıyı şiddetle ve nefretle kınadıklarını dile getiren Geçen, “İktidarın gerekli müdahaleyi ivedi bir şekilde hayata geçirilmesini talep ediyoruz” dedi. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
Ayetullah GeçenTepkiTerör
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