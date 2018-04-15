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Terör örgütü PKK 38 Kürt çocuğu yetim bıraktı

Siirt’in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen ve 6 güvenlik korucusunun şehit düştüğü hain saldırı, 38 çocuğu yetim bıraktı. Terör örgütü PKK’ya tepki gösteren şehit güvenlik korucularının yakınları,...

Terör örgütü PKK 38 Kürt çocuğu yetim bıraktı

Siirt’in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen ve 6 güvenlik korucusunun şehit düştüğü hain saldırı, 38 çocuğu yetim bıraktı. Terör örgütü PKK’ya tepki gösteren şehit güvenlik korucularının yakınları,...

15 Nisan 2018 Pazar 11:16
Terör örgütü PKK 38 Kürt çocuğu yetim bıraktı

Siirt’in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen ve 6 güvenlik korucusunun şehit düştüğü hain saldırı, 38 çocuğu yetim bıraktı. Terör örgütü PKK’ya tepki gösteren şehit güvenlik korucularının yakınları, “PKK’nın Kürtlükle ilgisi yok” dedi.

Eruh’un Ormanardı köyü mevkisindeki yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine 30 Mart’ta terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit olan 6 güvenlik korucusunun ikamet ettiği merkeze bağlı Ekmekçiler köyünde taziyeler sürüyor. Terör örgütünün 38 Kürt çocuğu daha yetim bıraktığını belirten şehit korucuların aileleri, PKK’ya öfke kustu. Saldırıda oğlu ve eniştesini kaybeden Yahya Gökçe, köyde 38 çocuğun yetim kaldığını, bunlardan 6’sının torunu, 7’sinin de eniştesinin çocukları olduğunu ifade etti. En mutlu gününün oğlunun şehit olduğu haberini aldığı gün olduğunu dile getiren Gökçe, “Allah terör örgütü PKK’yı kahretsin, ne hakları var bu çocukları yetim bırakmaya. Hepsine bakmak zorundayım” dedi.

"Allah devletimize zeval vermesin"

Terör örgütü PKK’nın Kürtlük ile hiçbir ilgisinin olmadığını ve asıl Kürt’ün kendileri olduğunu anlatan Gökçe, “Dedemin dedesine kadar ben Kürdüm. Onlar Amerika’ya mı, İsrail’e mi güveniyor. Onlar Kürt ise gelsinler bu çocuğun halini görsün. Benim kızlarım, kardeşlerim, gelinim Türkçe bilmedikleri için bunlar başlarına geldi. Ben askerdeyken çocuğum dünyaya gelmişti. Hatta bölük komutanımın ismi Nevzat olduğu için ona bu ismi verdim. Hayali korucu olmaktı. Ben 26 yıl koruculuk yaptım, emekli olduğumda çocuğum yerime geldi. Ben ne kadar devletime sadıksam o da benim kadar böyle sadıktı. Allah devletimize, milletimize ve başkomutanımıza zeval vermesin" diye konuştu.

“Çok üzüldük ama gururluyuz”

Şehit kardeşi Salih Gökçe ise, ağabeyinin şehitlik mertebesine ulaştığı için kendisiyle gurur duyduklarını belirterek, “Çok üzüldük ama gururluyuz. Şehitten geriye kalan yeğenlerime hiçbir zaman baba eksikliğini hissetmeyeceğim. Ben ve diğer 10 yeğenim ile kardeşlerim de bu devlet için şehit olmaya hazırız” dedi.
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