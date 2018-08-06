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TERCİHLERDE BARAJ GENİŞLETİLDİ

YÖK, tercih yapacak öğrenciler için barajın genişletildiğini açıkladı. Bu anlamda hukuk programları, mühendislik programları, mimarlık programları, tıp programları ve öğretmenlik programlarında değişikliler yapıldı.

TERCİHLERDE BARAJ GENİŞLETİLDİ

YÖK, tercih yapacak öğrenciler için barajın genişletildiğini açıkladı. Bu anlamda hukuk programları, mühendislik programları, mimarlık programları, tıp programları ve öğretmenlik programlarında değişikliler yapıldı.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 11:55
TERCİHLERDE BARAJ GENİŞLETİLDİ

YÖK'ten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“YÖK olarak yükseköğretim sistemimizde eğitim-öğretimin niteliğinin arttırılmasına büyük önem atfediyor ve bu maksatla düzenlemeler gerçekleştiriyoruz. Konuyla ilgili paydaşlarımızın fikirlerini alarak yaptığımız bu düzenlemeler, eğitim-öğretim süreçlerimizin girdilerine, içeriklerine ve çıktılarına odaklanmaktadır. Bu düzenlemeler kapsamında hatırlanacağı üzere meslek icrasına yönelik bazı programlara öğrenci kabulünde 'başarı sırasına göre sınırlama' uygulaması başlatılmış ve ilk olarak Tıp ve Hukuk programlarında başarı sırası sınırları belirlenmiş ve 2015 ÖSYS'de uygulanmaya başlamıştır. Aynı bağlamda mühendislik ve mimarlık alanındaki programlar için başarı sırası sınırlaması 2016 ÖSYS'de, çğretmenlik programları için ise 2017 ÖSYS'de hayata geçirilmiştir. Bu uygulamalarımızın toplumun farklı kesimleri tarafından kabul görmüş olması, paydaşlarımızın bu uygulamayı tasvip etmiş olması, eğitim-öğretimin kalite çıtasını yükseltme yolunda attığımız bu adımın doğru bir adım olduğunu teyit etmiştir. Nitekim diğer bazı programlar için de aynı doğrultuda karar alınması noktasında gerek akademi camiamızın gerekse ilgili paydaşların talepleri kurulumuza intikal etmektedir. Ülkemizin, her düzeyde nitelikli insan kaynağına ihtiyacı olduğu noktasından hareket ederek, ezberciliği değil, temel yeterlikleri önceleyen, sözel ve sayısal alanlarda muhakeme ve analizi öne çıkarmayı hedefleyen bir anlayışla ilk kez 2018'de gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) sonuçları birkaç gün önce açıklanmıştır. Açıklanan sınav sonuçları, kontenjanlar ve farklı puan türlerinde tercih hakkı kazanan öğrenci havuzunun genişlemiş olması durumu birlikte analiz edilmiştir. Bu analizler sonucunda öğrencilerimizin lehine olmak üzere önceki yıllarda yürürlüğe konulan bazı programlara ait başarı sırası sınırlamalarının kalite önceliğimizden sarfınazar edilmeksizin genişletilmesi uygun görülmüştür.”

GEREKLİ OLAN ASGARİ BAŞARI SIRALAMASI SINIRLARI

İlgili programların tercih edilebilmesi için gerekli olan asgari başarı sıralaması sınırları bu yıl için aşağıdaki şekilde belirlendi:

Hukuk programları - En düşük 190 bininci (190.000)

Mühendislik programları  - En düşük 300 bininci (300.000)

Mimarlık programları - En düşük 250 bininci (250.000)

Tıp programları - En düşük 50 bininci (50.000)

Öğretmenlik programları - En düşük 300 bininci (300.000)

(Orman, Ziraat, Su Ürünleri Fakülteleri programlan ile Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği programlan hariç; Ziraat Fakültelerinin Gıda Mühendisliği programlan dâhil)

(Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı dâhil)” 

İHA

Anahtar Kelimeler:
TercihlerüniversiteTercih Barajı
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