Tercih Danışma Merkezine gidin!

Liseye Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin tercih maratonu da başladı. 13 Temmuz’a kadar devam edecek tercihler için şehrin değişik yerlerinde danışma merkezleri kurularak öğrencilere yardım edilmeye çalışılıyor. Tercihler ve Malatya’daki okul kontenjanları hakkında bilgiler veren Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, önemli bilgiler verdi.

Orta öğretime başlayacak olan çocukların okullara yerleştirme sürecinin başladığını ifade eden Tatlı, tüm Türkiye’de olduğu gibi Malatya’da da kurulan tercih komisyonlarının öğrenci ve velilere yardımcı olmak için görevlere başladığını söyledi.

DOĞRU TERCİH YAPABİLECEKLER

Tercih danışma merkezlerinin çeşitli okullarda kurulduğuna dikkat çeken Tatlı, “Ekipler erişimin kolay olduğu muhtelif noktalarda tercih danışma merkezlerini oluşturdu. Mahalli ve sınavla öğrenci alacak okullarımız için ilimiz merkez ilçeleri ve diğer ilçelerimizde tercih komisyonları belirlenen ortaokullarımızda; Yeşilyurt Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğümüzce ise ilimizde bulunan öğrencilerin tercih komisyonuna kolay ulaşımını sağlamak amacıyla Malatya Park AVM’de hizmet vermektedir. Çocuklarımız, velilerimiz tercihlerini yaparken teknik destek almak isterlerse okurlarımızın yanında, aynı zamanda tercih danışma merkezlerimize uğrayıp orada yeni mevzuatımızla alakalı ortaöğretim kurumlarına yerleştirme süreci hakkında bilgiler alabilecekler ve doğru tercih yapabilecekler” şeklinde konuştu.

PANSİYONLU OKULLARIMIZ VAR

Pansiyonlu okullarda ikametgaha bakılmadığını belirten Tatlı, “LGS yeni bir sistem. Bu sistemle hem mahalinden yerleştirme yapılacak hem de sınavla öğrenci alan okullarımıza sınavı üstünlüğüne göre yerleştirme yapılacak. Yerel yerleştirme yapılacaklarda öncelik adreslerdir. Herkes ikametgâh adreslerine yakın olan kayıt bölgesi okulları öncelikli olarak tercih etmek zorundadır, etmelidir çünkü hedef budur. Bir de komşu tercih alanları vardır. Bir bölgede yerleştirilen öğrenci sayımız ile kontenjanımız arasında bir farklılık oluşursa orada komşu tercih alanlarından da okullarımızı tercih edebilirler. Pansiyonlu okullarımız var. Taşımalı eğitim yoluyla gelmek istemeyen veya tercih edeceği okul türü kayıt alanına uzak olan çocuklarımız pansiyonlu olan okullarımızı ikamette bakılmaksızın tercih edebilirler. Velilerimiz; bu konularla alakalı en sağlıklı bilgiyi tercih danışma merkezlerimizde uğrayarak öğrenebilirler” diye konuştu.

HERHANGİ BİR SIKINTIMIZ YOK

Bütün öğrencileri yerleştirebilecek kapasiteleri olduğunu söyleyen Tatlı, “Kalabalığın yoğun olduğu ve insanların kolaylıkla ulaşabilecekleri yerlerdeki noktalardaki okullarımızda tercih danışma merkezleri oluşturduk. Bu merkezler, çocuklarımızın tercihlerini yaparken hem teknik destek almaları hem de velimizin ve çocuklarımızın ilgili mevzuatı ile alakalı bilgilendirilmeleri açısından önem taşımaktadır. Öğrenci ve velilerimizin tercih merkezlerini ziyaret etmeleri velilerimiz için önemlidir. Battalgazi ve Yeşilyurt merkez ilçelerimizde; öğrencilerimizin yoğunluğu diğer ilçelerimize oranla daha yüksek. Ancak bu ilçelerimizde Anadolu Lisesi kontenjanı, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kontenjanı, Anadolu İmam Hatip liseleri kontenjanları açısından herhangi bir sıkıntımız yoktur. Bütün öğrencilerimizi yerleştirecek bir kapasitemiz var. Okullar içerisinde tercih yapmak koşuluyla hiç kimseyi sisteminin dışında bırakılmıyor. Ama velimiz ben hiç tercih etmiyorum derse o istisna. Onun dışında ek tercih eden her öğrencimizin yerleştire bileceğimiz kadar kontenjanımız var hatta fazlamız var” ifadelerini kullandı.

ASIL OLAN ÖRGÜN EĞİTİMDİR

Tatlı, “Tercihler şu anda başladı, 13 Temmuz’a kadar ilk tercihleri yapacak öğrencimiz için 30 Eylül'e kadar nakil ve diğer tercihler ile süreç devam edecek. 30 Eylül'de dağıtım yapılacak. Herkesin tercih yapmasını istiyoruz. Kimse tercih yapmama yoluna gitmesin. Örgün eğitime devam etmeyenler yaygın eğitimi devam edemeyecek. Çünkü diploma yok. Herkes lise diplomasını almak zorunda. Dolayısıyla açık öğretim bizim için istisnai bir durumdur. Asıl olan örgün eğitimdir. Temennimiz önümüzde bir sorun ile karşılaşmadan bütün çocuklarımızı tercih ettiği okullara yerleştirmek” dedi.