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Teraryumlara talep arttı

Son zamanlarda farklı çeşitleriyle herkesin ilgisini çeken teraryumlar, ofislerin ve evlerin yeni gözdesi haline geldi. Malatya’da da çok talep gören teraryumlar, çiçekçilerin yüzünü güldürüyor.

Teraryumlara talep arttı

Son zamanlarda farklı çeşitleriyle herkesin ilgisini çeken teraryumlar, ofislerin ve evlerin yeni gözdesi haline geldi. Malatya’da da çok talep gören teraryumlar, çiçekçilerin yüzünü güldürüyor.

12 Temmuz 2018 Perşembe 11:38
Teraryumlara talep arttı

Cam fanuslar içinde yetiştirilen onlarca farklı türü olan tropik ve egzotik ekosistemlerin minyatürü olan teraryumlar son dönemin gözde hobileri arasına girdi. Çiçekçilerde yoğun talebin oluştuğu teraryumun her bütçeye ve zevke göre çeşitleri bulunuyor. Son dönemin gözde hobisi teraryumla ilgili görüşlerini aktaran Çiçekçi Uğur Duman “Teraryum cam fanusun içinde yapılan bir hobi bahçesi aslında. İçinde minyatür oyuncaklar çeşitli dekoratif objeler ve taşlar bulunuyor. Onun dışında içinde sukulentler, kaktüsler küçük bitkiler oluyor. Bu bitkiler fazla büyümeyen minyon tipli bitkilerdir, Teraryumun boyutuna göre içine çiçekler koyuyoruz” diye konuştu.

"BAKIMI OLDUKÇA KOLAY"

Bakımının son derece kolay ve uğraş gerektirmediğini aktaran Çiçekçi Uğur Duman, “Bakımı oldukça kolay. Haftada bir veya iki defa kaktüsler sulanabiliyor ama sukulentlerde haftada bir defa sulamak yeterli. Bakımını şırıngayla yapıyoruz. Teraryumları aydınlık gün ışığı alan yerlerde ama yakıcı güneş ışığına maruz kalmayacak bir yerde bulundurmak gerekiyor. Son dönemde özellikle televizyonda ve sosyal medyada çok popüler oldu. Artık yeni moda olarak teraryumlar evlerin içinde bir hobi bahçesi halini aldı. Büyükleri daha avantajlı oluyor. İçinde çok daha fazla bitki ve dekoratif obje oluyor. Küçüklerin içine tek çiçek koyabiliyoruz. Ama büyüklerin içine çok daha farklı çeşitte çiçekler yerleştirebiliyoruz. Farklı tasarımlarda uygulamaya başladık. Önceden içlerine renkli taşlar koyuyorduk. Artık renkli slimeler, jeller koyuyoruz” ifadelerini kullandı.

"FİYATLARI YÜKSEK AMA ALICISI ÇOK"

Her bütçeye ve her zevke göre uygun seçenekler olduğunu belirten Çiçekçi Uğur Duman “Farklı çeşitte tasarımları bulunuyor. Ev şeklinde, piramit şeklinde, altıgen şeklinde, çeşitli meyve desenleri şeklinde çeşitleri bulunuyor. Satışlarımız iyi, diğer çiçeklere göre daha fazla satıyoruz. Fiyatları en küçük olanları 55 liradan başlıyor. 3 yüz, 4 yüz liralara hatta çok daha yüksek fiyatlara kadar çıkabiliyor. İçindeki çiçeğe, tasarımına göre fiyatları değişebiliyor. Önceden kız istemelere güller, çiçekler giderken artık kız istemelere teraryum da götürmeye başladılar. Görsel olarak daha güzel olduğu için tercih ediliyor. Genelde ofislerin açılışlarına çok gidiyor. Bankalara çok gidiyor. Değişik bir şekli olduğu için ne olduğunu soranlar oluyor. Vitrinin önünde olduğu için ne olduğunu soranlar oluyor. Herkesin ilgisini çekiyor. Teraryum alsınlar. Tüm çiçekseverlere almalarını öneriyoruz. Bakımı zor bir şey değil. Birçok çiçeğin bakımından daha kolay bir bakımı var. Vakit geçirmek için en güzel hobilerden birisidir” şeklinde konuştu. 

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 13.07.2018 10:54
Anahtar Kelimeler:
Uğur DumançiçekçiTeraryum
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