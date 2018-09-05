TEMEL PAŞA’NIN ÖZEL GÖREV FOTOĞRAFLARI

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı HarekaI’nı yöneten, son Yüksek Askeri Şura toplantısında ‘orgeneralliğe’ terfi eden ve teğmenlikten başlayarak bir kez hariç sürekli terör olaylarının olduğu bölgelerde görev yapan Malatya 2. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel’in peşmerge kıyafetli fotoğrafları ortaya çıktı.

KUZEY IRAK’TA…

Vatan gazetesinde yer alan habere ve sosyal medyada paylaşılan fotoğraflara göre, bu fotoğraflar 1990’lı yıllarda çekildi. Özel Kuvvetler’de de görev alan Temel Paşa’nın, 1994 yılında Barzani ile Talabani arasında Kuzey Irak’ta çıkan çatışmalarda bölgede görev alan Türk askerleri arasında olduğu ifade edildi.

Sosyal medyada, ‘özel görevde’ çekildiği belirtilen fotoğraflarda Temel Paşa’nın elindeki kalaşnikof marka piyade tüfeği ve poşusu dikkat çekti.

APOLET KRİZİ

Diğer taraftan Temel Paşa, son seçimlerde CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin “Apoletlerini sökeceğim” tartışmasıyla gündem olmuştu. busabahmalatya.com